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    耶誕點燈！高雄新上國小亮起來 連23年傳遞正能量

    高雄市新上國小連續23年點亮耶誕燈飾，在歲末之際傳遞祈福感恩之心。（高雄市教育局提供）

    高雄市新上國小連續23年點亮耶誕燈飾，在歲末之際傳遞祈福感恩之心。（高雄市教育局提供）

    2021/12/22 22:48

    〔記者許麗娟／高雄報導〕自23年前921大地震為替災民祈福，高雄市左營區新上國小每年歲末舉行新上耶誕點燈祈福，今年首度將祈福儀式移至夜晚舉辦，今晚（22日）在滿滿的期待聲中，點亮校內巨大的耶誕樹，以及警衛室到校園高樓、廊道等耶誕布置，讓校園滿溢節慶氛圍。

    新上國小校長王彥嵓說，連續傳承23年的新上耶誕點燈祈福慶典，以祈福感恩為主，藉由活動培養學生感恩惜福的情操，進而關懷周遭弱勢族群，孩子們會集資捐出自己的零用錢，捐獻給社福團體，長期支持世界展望會、伊甸基金會、華山基金會、小天使家園等，並且寫下自己的祝福、感謝、願望貼在耶誕樹旁，希望在開心過耶誕的同時，也能傳遞滿滿的正能量。

    點燈前夕，學校師長和家長用心策畫，以巨型布幔、自製花燈、耶延裝飾和燈串等，從警衛室、玄關、廊道、操場等，布置了巨大的夜間裝置藝術，包括校門警衛室屋頂的「花與鹿」，正面牌樓牆上，還有「爬上」屋頂的巨型耶誕老公公充氣人偶，玄關則布置了巨型耶誕樹與感恩祈福小屋，由孩子和家人們一起創作耶誕禮物盒，小屋與耶誕樹下有上千張許願卡，而操場旁有以布幔構成4層樓高的耶誕樹裝置藝術，就連司令台也成為胡桃鉗士兵站崗的熱點。

    今年新上國小真的也收到了很棒的禮物，首先，在民代的爭取下，彩色跑道和綜合球場10月落成，解決了長久以來破舊不安全球場的窘境。為了解決教室老舊電腦無法銜接當代數位環境的問題，超過400位家長自行集資籌募了100部全新電腦，提供給每間教室的師長教學使用，更有家長獨資捐贈200萬元更新羽球館地墊、校園友善安全圍籬等，堪稱歷年最大的耶誕禮物。

    新上國小警衛室和教室大樓外牆上，都有大型耶誕裝飾。（高雄市教育局提供）

    新上國小警衛室和教室大樓外牆上，都有大型耶誕裝飾。（高雄市教育局提供）

    在學童合唱團的美妙歌聲中，新上國小點亮校內耶誕裝飾。（高雄市教育局提供）

    在學童合唱團的美妙歌聲中，新上國小點亮校內耶誕裝飾。（高雄市教育局提供）

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