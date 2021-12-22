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    日日好果日！2022高雄水果月曆 12/24起開放索取

    2022高雄水果月曆24日起，四維、鳳山及38區公所開放索取。（記者王榮祥翻攝）

    2022高雄水果月曆24日起，四維、鳳山及38區公所開放索取。（記者王榮祥翻攝）

    2021/12/22 21:59

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府於今宣布推出2022高雄市水果月曆「日日好果日」，以在地水果照片搭配水彩潑墨展現高雄物產豐饒，一年四季均果香滿溢，每月設計各有驚喜，24日上午9點起，在四維及鳳山行政中心、38區公所同步開放索取。

    市長陳其邁表示，高雄不僅在科技、文化、藝術等領域快速發展，農業也相當多樣性，物產豐饒的高雄，每季都有不一樣的當季水果，每個產地也有各自的農特產品。

    因此有別於先前推出的手繪年曆展現高雄蛻變，這次推出的水果月曆「日日好果日」，是跟大家分享高雄果物之美、推廣高雄豐美農產，也是象徵著好事都能開花結好果，祝福大家迎新春、過好日。

    市府說明，水果月曆以鮮美水果照片為主軸，以水彩潑墨技法暈染出產地地形，果香滿溢、躍然紙上；隨著時節變化，每月有不同水果主題，展示不同產季及產地水果，藉此推廣高雄最「對時」果物，鼓勵大家「按時買、吃對時」跟著月曆的步調來採購。

    在全國評鑑比賽中，每每抱回冠軍的「蜜棗」於1月率先登場；全台產量之冠的「玉荷包」肉厚核小甜度高，6月正鮮美；7月主角「金煌芒果」源自於六龜，亦是由六龜果農培育出來的品種，是5月至8月期間最甜美的夏季點心，近年更外銷加拿大創造佳績。

    已經在「高雄首選電商平台」新鮮上架的12月主角「蓮霧」，紅色喜氣外表嬌豔欲滴，果肉甜美清脆，現在買最適合，其他不同月份也有不一樣的水果驚喜。

    水果月曆預計12月24日上午9時起，在市府四維及鳳山行政中心、38個區公所同步提供民眾索取，數量有限，送完為止。

    因應年節將近，高市府也持續規劃一系列年節小物準備提供給市民朋友，如春聯、及小紅包等，希望能和市民朋友一起邁向新年，過好年。

    2022高雄水果月曆24日起，四維、鳳山及38區公所開放索取。（記者王榮祥翻攝）

    2022高雄水果月曆24日起，四維、鳳山及38區公所開放索取。（記者王榮祥翻攝）

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