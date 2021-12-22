高雄馬頭山居民抗議設養豬場 1警員疑遭推擠不適暈倒

民眾憤怒地站上報到台。（記者黃旭磊攝）

2021/12/22 13:23

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市內門、旗山區250多名居民抗議大兆循環擬在馬頭山設置養豬場，今於第2場說明會推擠會場設施，警方組成人牆維安，1名資深警員於衝撞中癱軟暈倒，救護車到場急救，所幸沒有生命危險。

大兆循環經濟（可寧衛關係企業）上午在旗山社會福利中心舉辦環評送審前公開說明會，由於首場於9月1日舉辦，遭抗議未通知旗山區三協里居民，拒絕背書宣告流會，今天二度舉辦，馬頭山自然人文協會理事長黃惠敏、前會長高淑慧等人堅持未在10天前接獲通知，居民頭綁「守護馬頭山」黃巾衝上報到台，約上午10點半許，1名到場支援湖內警分局警員疑遭推擠不適，當場癱軟暈倒。

旗山警分局表示，支援警力經救護車到場急救，恢復意識並返回單位休息，秉持「行政中立」、「依法行政」原則保障民眾集會權益，事前規劃警力、加強路段巡查，防範破壞事件發生。

大兆循環總監鄭曉蔓在場表示，依環境影響評估「開發行為環境影響評估作業準則」規定，10天前送達開會通知，民眾表達意見已完成說明書送審前公開會議，而高雄市府明確回覆會議地點及方式符合規定。

黃惠敏指出，大兆未依法於10天前通知，且在週休假日前傍晚寄出，多數居民在13日下午2點陸續收到通知單，企圖讓抗議人士來不及動員，非常可議。

高淑慧說，行政程序不合法，説明會當屬無效，大兆企圖用「新農業循環園區」名稱變更地目，「頭過身就過」就是在從未破壞的馬頭山蓋事業廢棄物掩埋場、養豬場，絕對反對到底。

馬頭山於2015年籌建事業廢棄物掩埋場，遭地方居民抗議作罷，近期於預定地（內門區帛寮段360-80地號五筆土地），規劃開發26公頃山坡地保育區作為負壓水簾式智能化養豬場、沼氣發電、屋頂太陽能發電及沼渣沼液回收製作有機肥設施。

大兆循環強調，「新農業循環園區」環境影響說明將完整公布於環保署指定網站，歡迎各界審視、反應意見，呼籲協會尊重環評程序，回歸議題實質探討，讓真理愈辨愈明。

高淑慧（右）強調守護馬頭山到底。（記者黃旭磊攝）

大批警力部署會場。（記者黃旭磊攝）

馬頭山自然人文協會前會長高淑慧（中）高喊抗議事項。（記者黃旭磊攝）

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