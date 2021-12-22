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    首頁　>　高雄市

    「你已經淪為我的性奴了」 自認小三還傳露點照判賠遮羞費

    女子小琴自認小三，被橋頭地院判賠遮羞費。 　（記者鮑建信攝）

    女子小琴自認小三，被橋頭地院判賠遮羞費。 　（記者鮑建信攝）

    2021/12/22 06:51

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市人妻小茹（化名）婚後不久，發現其夫阿國（化名）經常不在家，並在他手機意外發現與女子小琴（化名）鹹溼對話、露點照片，憤而要求賠償精神撫慰金，橋頭地院勘驗通話內容，小琴自認是小三，並有「你已經淪為我的性奴了」、「孩子是我拿掉的」等，判決她賠償20萬元遮羞費。

    結婚年餘的小茹告訴承辦法官說，婚後沒多久，其夫阿國就經常往外跑，有時半夜才回來。2020年8月間，無意間在他的手機發現與女子小琴（化名）頻繁通話，還有露點照片、鹹溼對話。

    小琴甚至承認自己是小三，並說：「你已經淪為我的性奴了」、「孩子是我拿掉的、你也不會有罪惡」、「我介入婚姻，我是失敗者」、「我是第三者」、「你老婆憑什麼一直利用小來要綁住你、我就沒有小孩嗎」、「我如果容得了她們，我還需要你離婚」等語。

    小琴則否認與阿國有上開對話，並說，縱使有也是被對方所騙，主觀上沒有她侵害小茹權利故意或過失，拒絕任何賠償。

    簡易庭法官開庭調查，據小茹提出通話內容等證據，認定小琴與阿國已逾越一般男女朋友交往之行為，並審酌兩造經濟狀況、學歷等因素，認為小茹求償50萬元撫慰金過高，酌減為20萬元比較合理，可上訴。

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