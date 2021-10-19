高雄身心障礙團體聯合總會 獲中油捐25台再生電腦

曾繁鑫（左）代表捐贈再生電腦，高雄市身心障礙團體聯合會理事長黃國良（中）代表接受，立委許智傑（右）到場當見證人。（圖：中油提供）

2021/10/19 18:58

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中油煉製事業部今天捐贈25台電腦給高雄市身心障礙團體聯合總會，協助其58個會員團體推動數位管理，相關團體期盼，中油每年能捐助15至25台再生電腦，嘉惠更多會員團體。

中油煉製部副執行長曾繁鑫代表捐贈，由高雄市身心障礙團體聯合會理事長黃國良代表接受，立委許智傑到場當見證人。除此之外，中油煉製事業部公關經理顏清瑞，今天代表捐贈30台再生電腦給高雄市十全國小。

高雄市身心障礙團體聯合會總會今年7月底發函中油，要求捐助再生電腦，許智傑從中協助，中油整理25台再生電腦送到總會，協助58個會員團體推動數位管理、視訊服務與視訊上課等。

曾繁鑫表示，中油支持各項公益及睦鄰工作，再生電腦的捐贈也是回饋社會的表現。許智傑說，這次捐贈將帶給旗下弱勢會員更好的協助與照護。

黃國良表示，受到疫情影響，58個會員中，較弱勢的30個會員團體募款艱困，經費危機狀況頻生，更遑論購買電腦龐大支出，中油捐贈的25台電腦，對團體會員不啻是及時雨。

岡山心橋勵友協會理事長蘇榮彬指出，已缺電腦數月，再生電腦可解燃眉之急，否則文書處理恐將告急。視障關懷協會理事長鄧元生表示，行政管理排班缺電腦已久，正愁年底如何籌資買電腦，感謝中油雪中送炭。

中油煉製事業部捐再生電腦給十全國小。（圖：中油提供）

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