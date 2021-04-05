美濃治水工程導致民宅龜裂、下陷 陳其邁向受害民眾致歉

工程單位開挖美濃溪護岸，造成美濃永安路3、4戶民宅地板發生龜裂、下陷。（記者蘇福男攝）

2021/04/05 18:54

〔記者蘇福男／高雄報導〕為解決美濃市區淹水沉痾，高市水利局刻正進行相關治水改善工程，日前開挖美濃溪護岸，緊鄰工地的永安路5戶民宅發生地板龜裂、下陷，最深達50公分，市長陳其邁今天下午趕赴工地現場查看，向受害住家致歉，同時指示水利局儘速妥善處理。

美濃瀰濃、泰安里分別在2016、2018年發生颱風嚴重淹水災情，導致市區中正、民生、永安路及博愛街水淹及膝，淹水面積約18公頃，影響約200住戶。

水利局事後探討淹水原因，認為美濃湖排水由上游美濃湖途經人口稠密區至美濃溪排出，出口易受外水位影響造成水位驟升，是造成淹水主因，因此爭取中央經費補助6.1億元，加上高市府1.9億元共8億元預算，展開美濃排水和美濃湖排水系統整治等5項工程。

其中，美濃湖排水瓶頸段橋梁及護岸缺口工程，計畫將美濃溪寬度從15公尺拓寬至20公尺，永安橋梁底並抬升0.9公尺，3月27日工程單位在開挖美濃溪護岸後，發現當地地質較為鬆軟，鄰近地面有發生下陷狀況，緊鄰工地的永安路5戶民宅地板出現龜裂、下陷，岌岌可危。

水利局緊急調整水平支撐、並加強擋土措施，目前鬆軟地質已呈現穩定狀態。

陳其邁今天下午趕赴工地現場查看，他向受害住家致歉，同時指示水利局務必確保居民安全問題，儘速妥善處理，並應趁乾旱之際，加快美濃溪清淤作業，相關工程務必如質如期完工。

民宅地板下陷深約50公分。（記者蘇福男攝）

市長陳其邁（左2）今天下午趕赴工地現場查看，向受害住家致歉。（記者蘇福男攝）

美濃湖排水瓶頸段橋梁及護岸缺口工程，計畫將美濃溪寬度從15公尺拓寬至20公尺，永安橋梁底並抬升0.9公尺，以改善美濃市區淹水沉痾。（記者蘇福男攝）

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