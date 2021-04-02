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    首頁　>　高雄市

    高市發行公債舉新還舊 1年節省息近8千萬

    財政局表示，陳其邁上任市長後，爭取中央經費補助及努力招商引資，籌措各建設財源，並加速推動公共建設促參、公有土地開發招商。（資料照）

    財政局表示，陳其邁上任市長後，爭取中央經費補助及努力招商引資，籌措各建設財源，並加速推動公共建設促參、公有土地開發招商。（資料照）

    2021/04/02 08:49

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府辦理公債舉新還舊，1年節省債息近8千萬！高雄市財政局繼去年12月發行公債205億元，節省利息近5千萬元後，為了在利率低點鎖住中長期利率，昨天由高雄銀行標售200億元增減50%的公債，投標情形熱絡，總投標金額363億元，投標認購倍數1.8倍。

    財政局指出，此次核定發行總額為229億元，分別為3年期115億元（利率0.37%）、5年期10億元（利率0.43%）、7年期22億元（利率0.43%）、10年期82億元（利率0.5%），得標利率低於目前1年期銀行借款利率，總計1年節省利息負擔近8千萬元。

    財政局表示，陳其邁上任市長後，極重視高雄市債務問題，除爭取中央經費補助及努力招商引資，籌措各建設財源外，並加速推動公共建設促參、公有土地開發招商，今年已標脫「前金區新田路、自強三路口商業區」及「前金區舊圖書總館市有地」設定地上權開發案，市府可收到權利金總計5.9億元，未來70年每年還有租金收入及房屋稅稅收。

    後續還有特貿三都市更新等近30件促參及開發案陸續推動中，有助引進民間投資，增加稅收，改善財政。

    針對外界評論陳其邁上任後，高雄市財政失控？財政局澄清與與事實不符，強調比較地方政府債務的增減，必須用「年度決算」做為比較基準，才正確且一致，而非以單月份實際數做比較，否則韓市府執政時期，109年2月公告債務2895億元，也較其執政時108年6月2758億元「增加137億元」。

    財政局說，地方政府每年年初，為了要支付年終、考績獎金等支出，在無大額地方稅收入庫情形下，必須透過短期借款調度，因此短期債務均會上升，一直到6月，陸續有牌照稅及房屋稅收入庫，所以債務會下降。外界以高雄市2月數據與前一年6月做比較，是片面解讀，誇大短期債務，讓市民產生誤解。

    高雄市歷年實際債務數比較。（高雄市財政局提供）

    高雄市歷年實際債務數比較。（高雄市財政局提供）

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