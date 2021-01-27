韓粉駡丁允恭「渣男」 法官：可受公評不罰

蔡姓韓粉在臉書痛駡丁允恭是渣男，還發文散布黃偉哲要收留他的假消息，但法官認為是可受公評之事，裁定不罰。（資料照）

2021/01/27 09:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前總統府發言人丁允恭遭爆在高雄市新聞局長任內有桃色風波，被監察院通過彈劾，蔡姓韓粉在臉書駡丁是渣男，還散布台南市長黃偉哲要收留丁的假消息，被警方依違反社維法「散布謠言影響公共安寧」送辦，但法官認為蔡的言論是可受公評之事，裁定不罰。

丁允恭被前女友Y女爆料，他在擔任高雄市新聞局長任內劈腿4女，還與Y女多次在局長辦公室「炒飯」，甚至逼對方3度墮胎，丁下台後遭監察院彈劾，蔡姓韓粉為此在臉書發表己見，痛駡丁是渣男。

蔡姓韓粉發文，稱「台南市長黃偉哲真夭壽～你真的收留渣男丁允恭嗎？～台南市女記者要特別小心！民進黨官員傳統出事會升官～原來台南市長黃偉哲收留這個渣男～丁允恭（蔡英文總統前發言人）」。

警方網路巡查後，依違反社維法「散布謠言影響公共安寧」將蔡男送辦，高雄簡易庭審理時，蔡辯稱他覺得台南市長黃偉哲形象很好，對於為何丁允恭會站在他後面產生疑問，想藉網路資訊取得答案，所以才轉發貼文。

法官認為，蔡的文章用語可能令人對台南市長黃偉哲產生負面觀感，或是讓觀點不同者不快，但仍屬對可受公評的公共事務提出其個人評論，即使內容與事實不符，難以認定公眾會心生畏懼與恐慌，更不會對公共安寧產生具體危害，因此裁定不罰，可上訴。

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