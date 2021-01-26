春節戰備》共機頻擾台 經國號戰機秀5分鐘緊急起飛

空、地勤官兵聽聞警鈴響起後直奔機堡，並在律定時程內發動戰機、待命起飛，展現訓練成果。（記者張忠義攝）

2021/01/26 14:26

〔記者涂鉅旻／台南報導〕中國解放軍軍機擾我西南空域防空識別區已成常態，本月23、24日更共派28架次軍機擾台。為因應即將到來的春節假期，國軍各部隊持續加強戰備，駐守於台南、以經國號戰機為主力的空軍一聯隊今日展現5分鐘緊急起飛訓練，空、地勤官兵聽聞警鈴響起後直奔機堡，並在律定時程內發動戰機、待命起飛，展現訓練成果。

中國解放軍近半年來，幾乎每天都派軍機在我國西南空域活動，更在本月23、24日，分別派13架、15架軍機擾我空防，且不同以往多派少數慢速機擾台，這2日則有轟6K轟炸機、Su-30戰機、殲16戰機、殲10戰機等作戰機種。

由於中國軍機擾台已成常態，進而考驗三軍各部隊防空作為，尤其空軍各式軍機更須升空應敵。空軍一聯隊今日邀請媒體參訪春節加強戰備訓練課目包括戰機編隊起降、萬劍彈等實彈潛力裝掛，以及多架戰機同時進行維保等。尤其戰機緊急起飛課目，待命的飛官、地勤官兵快速跑入機堡，完成軍機開車、各項檢整與滑出機堡等，皆能如時完成。

軍方官員表示，由於空軍一聯隊為我國戰鬥機聯隊之中，最接近西南空域者，因此戰力至為重要。目前最快可以5分鐘內完成緊急起飛，另外維修棚廠部分，可以同時容納10架戰機進行修復。

空、地勤官兵聽聞警鈴響起後直奔機堡，並在律定時程內發動戰機、待命起飛，展現訓練成果。（記者張忠義攝）

駐守於台南、以經國號戰機為主力的空軍一聯隊，今日展現5分鐘緊急起飛訓練。（記者張忠義攝）

以經國號戰機為主力的空軍一聯隊，今日展現5分鐘緊急起飛訓練。（記者張忠義攝）

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