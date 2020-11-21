百年雨豆樹下音樂會 高雄內門溝坪好浪漫

高雄市內門區溝坪國小樹下，國際愛樂國樂團帶來一場有別於音樂廳的自然音樂會。（記者許麗娟攝）

2020/11/21 21:09

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市內門區溝坪國小有株高大茂密的百年雨豆樹，今（21）日在樹下，舉辦一場「湯姆生與雨豆樹下的饗宴」活動，由國際愛樂國樂團帶來浪漫滿點的樹下音樂會外，也帶民眾重回1871年英國攝影師約翰湯姆生的攝相足跡，用文史與藝術，展現另類的鄉土風情。

台灣人大多聽過傳教行醫的馬雅各醫師，但對英國攝影師約翰湯姆生卻很陌生，事實上，湯姆生於1871年與馬雅各醫師一起踏上寶島的土地，在台期間，湯姆生在南台灣留下許多珍貴的照片，其足跡遍及高雄內門、杉林、甲仙、六龜一帶，也因此紀錄了平埔族文化。

溝坪社區發展協會總幹事王室舜指出，去年國際愛樂國樂團第一次在溝坪國小的百年雨豆樹下舉辦音樂會，今年為讓活動更豐富，邀請了研究湯姆生相當透徹的文史工作者游永福，以圖片方式導覽解說，在雨豆樹下聆聽湯姆生的故事，像是他曾在當地吃愛玉、蜂蜜，甚至中暑等事跡，讓這些歷史故事藉此傳承下來。

王室舜說，溝坪國小校內除了百年雨豆樹，還有別稱毛柿的台灣黑檀、大葉欖仁，被當地稱為「溝坪三寶」，其中又以雨豆樹的歷史最悠久，它陪伴了溝坪人一起長大，幾乎每個人的童年都有在樹下嬉戲的快樂時光。

近年來溝坪社區投入農業局的社區營造及參與農村再生計畫，在社區志工的努力下，從踩風步道、社區綠美化到微笑綠園等環境景觀改造，讓這座地質貧脊的傳統農村改頭換面，現再融入藝文活動與傳統技藝，讓溝坪社區蛻變及煥然一新。

溝坪社區發展協會理事長劉瑞吉表示，今天的活動中，讓民眾動手採檸檬、洗愛玉，也體驗童年玩泥巴、做土角和扛眠床（竹床）的早期農村日常，也在雨豆樹下，欣賞社區長輩傳統的竹鼓表演、溝坪國小學童的鄉土歌謠演唱，加上國際愛樂國樂團的精彩演出，讓大家享受了一個浪漫、悠閒的午後時光。

設計今日活動的農村改造業師侯秀娥指出，這個溝坪社區老化得相當嚴重，過去當地靠山吃山，現在還可見早期的土埆厝及竹床，透過這次活動，讓老人家帶著年輕人重現傳統技藝，籌備2個月下來，不少老人家又重新找到自己的價值，也是這次活動最讓人感動的地方。

直笛與國樂的組合，譜出撼動人心的樂曲。（記者許麗娟攝）

民眾鋪著野餐墊，悠閒地聆聽樹下音樂會的精采演出。（記者許麗娟攝）

民眾體會早期農村扛竹床安床，慶祝新居落成的傳統。（記者許麗娟攝）

過去的竹床是以砂岩做床架，今在溝坪社區改以龍眼木和荔枝木取代，讓社區老人家重溫童年的記憶，也讓傳統技藝重現。（記者許麗娟攝）

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