五月天11月花蓮開唱 嚴查旅宿漲價

宜蘭縣頭城搶孤今年歷經棄賽風波，昨深夜開賽，現場人山人海，爭睹年度盛事。（記者王峻祺攝）

2024/09/03 05:30

觀光處發現有業者惡意哄抬 若高於報備房價 最高罰5萬

〔記者王錦義／花蓮報導〕○四○三地震重創花蓮經濟，五月天樂團十一月將在花蓮舉辦三場「Just Love It！」公益演唱會，期盼振興觀光，縣府發現部分旅宿業者趁機哄抬房價，將加強監督，嚴格取締不肖者藉機漲價行為，若發現調高住宿費，最高可開罰五萬元。

3場公益演唱會 振興震後觀光

五月天將在十一月二、三日分別在玉里鎮及花蓮市東大門廣場舉辦Just Love It！公益演唱會，不少粉絲陸續預約訂房。花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說，目前十一月住宿詢問度很高，也接到不少訂單；花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，十一月每週末的住房率大概七成，首週因有媒體曝光演唱會日期，住房率超過九成。

張琄菡表示，旅館公會近期已向會員勸導勿任意哄抬價格，勿讓五月天的美意留下遺憾；林徐則鈾也說，協會已在網站及社群告知會員，應依當初定價收費，不可惡意哄抬價格，協會不容許類似事情發生。

演唱會日期 住房預約超過9成

不過縣府發現部分旅宿業者在演唱會消息曝光後趁機哄抬房價。觀光處長余明勳說，雖然震後全縣住房率低迷，不代表業者可藉機哄抬價格，將嚴格監控市場，確保所有業者遵守規範，提供合理價格和優質的服務。

余明勳說，經查獲旅宿業者收取房費高於報備房價，將依違反「旅館業管理規則」第廿一條規定論處，並依超過報備房價額度，處一萬元至五萬元不等罰鍰，對於已預收訂房或確認訂房業者，應依約定內容保留房間，不得任意變更。

五月天所屬的相信音樂昨天公告，《 Just Love It！一路向東》演唱會，十一月二日下午二時在玉里國小永昌分校運動場及下午五時卅分在花蓮市東大門廣場，十一月三日下午四時四十分同樣在東大門廣場，十四組藝人輪番表演。

花蓮旅宿業在○四○三地震後歷經一陣子蕭條，圖為飯店房間與新聞無關。（記者王錦義攝）

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