七星潭遊客中心重啟 強調食魚教育

花蓮七星潭遊客中心委外給業者重新規劃食魚教育的食魚體驗館，展示台灣東部豐富漁業資源。（記者王錦義攝）

2024/06/06 05:30

展示台灣東部豐富漁業資源、海洋生物多樣性

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣七星潭遊客中心過去閒置多年，縣府委外重新規劃具有食魚教育的食魚體驗館，展示台灣東部豐富漁業資源、海洋生物多樣性的場所，以全新面貌迎接往來遊客，並希望以嶄新面貌吸引遊客。

販售在地永續海產與伴手禮

委外單位洄游吧指出，七星潭遊客中心為全國第一個食魚體驗館，從餐桌上的魚料理出發，將帶領遊客深入認識一條魚從大海到餐桌的過程，除了販售支持花蓮在地海洋永續的產品與特色伴手禮，也舉辦食魚教育體驗活動，帶領大眾認識東部常見的漁具漁法、當季魚種、永續海鮮選擇等知識。

讓民眾認識七星潭漁業文化

負責人黃紋綺表示，團隊是一群很喜歡海洋的年輕人，思考怎麼透過魚串連海洋跟人的關係，透過七星潭在地漁產用永續利用的概念，讓民眾去認識七星潭這邊的漁業文化、故事，團隊已經在七星潭蹲點八年的時間，食魚教育這條路不是一條很容易的路，面對未來的挑戰，團隊會繼續努力堅定向前進。

新增場域雙語互動闖關設計

黃紋綺說，在這次新整修的場館中，更新增場域雙語互動闖關的設計，及使用七星潭在地捕撈鮮魚做製作的特色魚點心，引導遊客從食魚認識海洋生態保護的重要，「透過對食魚文化的了解，希望民眾能體認到人類與海洋的緊密連結，並進而推動環境友善的消費行為。」

縣府觀光處指出，縣府針對自由行的旅客，有徵選約廿個有外語、接待外籍遊客能力的體驗活動，洄游吧就是其中一個相當有實力的團隊，能帶領外籍遊客進行體驗旅遊；另外，縣府也爭取到中央二億元經費，將在靠近七星潭大橋的附近興建更大、正式、比較有服務能量的遊客中心。

縣議員魏嘉賢、林則葹等人也參加重啟記者會，魏嘉賢說，海洋是人類的母親，但常常忘了珍惜這片海洋，上過洄游吧的體驗課程後，感受到食魚要考量到大地的循環，魚種的成長速度，希望透過食魚教育的推廣，讓大地、環境永續，希望能有更多的民眾、企業來支持洄游吧，旅客洄游吧。

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