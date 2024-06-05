富里垃圾山逾百噸 盼2年內消除

花蓮縣府委託台泥在和平廠區興建「DAKA再生資源利用中心」，利用氣化爐協同水泥窯高溫處理縣內生活垃圾，地震後重新點火，環保局前往了解。（縣環保局提供）

2024/06/05 05:30

花蓮垃圾氣化啟用 逐步去化堆置量 轉運站也進行優化

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣富里鄉羅山區域掩埋場使用近卅年因飽和停用，目前堆置一百多噸垃圾，台泥公司DAKA再生資源利用中心啟用後，富里鄉將垃圾送往氣化，近日向環保署爭取近八百萬元進行垃圾轉運站優化工作，預計兩年內逐步去化堆置垃圾。

環保署補助785萬 改善掩埋場

鄉長江東成說，鄉內掩埋場今年度獲得環境部環境管理署補助七八五萬元改善，內容包括新設垃圾暫存堆置區、外側擋土牆改善、地磅優化及沼氣管搭接等項目，改善污水滲漏地底和臭味外溢問題。

江東成說，鄉內生活垃圾每月約產出一二○至一五○公噸，清潔隊每週二次、每次載運廿二公噸垃圾到台泥的氣化爐焚燒，預估二年後能把堆置約一百公噸的垃圾去化掉，未來在加強回收工作下，及馬上把垃圾送往氣化，將不再有垃圾堆置情況。

花蓮縣沒有垃圾焚化爐，一九九六年富里鄉公所在羅山村設置掩埋場，明訂使用年限廿五年，二○一七年間容量飽和，不再進行掩埋作業，轉採垃圾堆置後轉運到宜蘭焚化處理，受限焚化爐處理量去化不及逐漸堆置。

震後垃圾無法外運 堆置增5千噸

○四○三花蓮地震後，蘇花公路下清水橋受損影響通行，使得花蓮垃圾要北運到台泥和平廠水泥窯氣化處理的生活垃圾一個多月無法清運，環保局指出，震後花蓮縣新增累積近五千公噸垃圾待去化，目前縣內待處理的堆置垃圾量還有十一萬公噸。

環保局指出，台泥花蓮和平廠受到花蓮強震影響，設備受損暫停運作，水泥窯上月廿九日點火、卅日運轉，處理包含富里鄉在內八鄉鎮市的家戶垃圾，直到上月底蘇花公路才開放五公噸以上大型車輛通行，目前每日轉運量至少約二百公噸。

縣府與台泥簽訂「水泥窯協同處理廢棄物」BOO案，委託台泥在和平廠區興建「DAKA再生資源利用中心」，利用氣化爐協同水泥窯高溫處理縣內生活垃圾，日處理量二百公噸，除縣內多個鄉鎮每天產出的一百五十公噸垃圾，也優先去化花蓮、吉安掩埋場內堆置垃圾。

花蓮縣府委託台泥在和平廠區興建「DAKA再生資源利用中心」，利用氣化爐協同水泥窯高溫處理縣內生活垃圾。（縣環保局提供）

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