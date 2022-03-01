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    首頁　>　花蓮縣

    花蓮228追思 鄭英賢：教育下一代勿忘歷史

    花蓮縣二二八受難者九十七歲廖丙盛（左三），與縣長徐榛蔚（右四）、二二八關懷協會理事長鄭英賢（右三）、二二八受難者家屬花蓮市長魏嘉賢（右二）等人，共同敲響花蓮二二八和平鐘。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣二二八受難者九十七歲廖丙盛（左三），與縣長徐榛蔚（右四）、二二八關懷協會理事長鄭英賢（右三）、二二八受難者家屬花蓮市長魏嘉賢（右二）等人，共同敲響花蓮二二八和平鐘。（記者花孟璟攝）

    2022/03/01 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年是二二八事件七十五週年，花蓮縣追思活動昨在花蓮和平廣場二二八紀念碑前舉辦。花蓮二二八關懷協會理事長鄭英賢回憶，花蓮二十多年前立二二八紀念碑時，連續七、八年被噴漆破壞，他說，「一直到前一天都還有朋友問，為什麼要紀念二二八？」他表示，舉辦的目的正是希望教育給下一代，不要讓歷史重蹈覆轍。

    花蓮二二八關懷協會昨在花蓮美崙溪出海口旁的「花蓮和平廣場」，舉辦七十五週年追思活動，包括曾被憲兵捉去拷問的九十七歲受害老師廖丙盛，以及已故受難者羅時的妻女都與會，典禮由花蓮縣長徐榛蔚代表在紀念碑前獻花，並與立委傅崐萁及廖丙盛共同敲響二二八和平鐘。

    鄭英賢說，前一天有朋友問，時間已經過那麼久，為什麼還要紀念二二八？鄭英賢說，回想七十五年前，有許多台灣的父親、台灣的母親為此傷心流淚流血，沒人可以理解，一直忍耐到一九八七年解嚴，社會才慢慢能接受討論二二八。他也說，二二八受害者並未要求什麼，唯一希望歷史不要被忘記，更要教育後代子孫，不讓歷史重蹈覆轍。

    他回憶，協會一九九六年成立、隔年在花蓮市南濱公園設二二八紀念碑，旁邊卻是廁所，紀念碑甚至連續七、八年都遭人噴漆破壞，他和協會人員蔡淑姬每年都要來刷洗紀念碑，也感謝立委傅崐萁在縣長任內協助，把太平洋左岸、美崙溪出海口旁這塊地點闢為花蓮和平廣場。

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