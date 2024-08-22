花蓮赤科山金針花海超美！山上這2家合法民宿可有住房補貼

玉里赤科山金針花海受惠於雨水充足，本週起大開，平均7到8成，現在上山賞花正是時候！（玉溪農會提供）

2024/08/22 21:38

〔記者花孟璟／花蓮報導〕正值赤科山、六十石山金針花季，本週開始進入盛開期，花季將持續到雙十假期，但今年訂房率約僅3成，雖然觀光署提供自由行住宿補貼每房1000元，但山區提供體驗農家住宿的農民「看得到吃不到」，山上合法民宿也僅2家。花蓮縣赤科山農村社區發展協會總幹事李光濱說，期盼縣府能夠協助輔導農民，取得合法民宿牌照。

相較於六十石山山區較多私有地，山上7家民宿都有合法牌照，赤科山則因山區長年為國有林班地，只能造林，經農民爭取，直到2016年才解編國有林班地，改編定農牧用地，目前山區只有露予莊園&赤科農場、赤科山櫻之谷咖啡民宿兩家合法民宿。

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露予莊園負責人陳期泓說，今年地震颱風讓遊客不敢來，許多遊客到花蓮遊玩住宿，擺明衝著觀光署補助而來，拿不到補助的體驗農家生意雪上加霜，震後已有數家有丙建資格的民宿，現已有申請合法民宿的意願。

他也說，最近山上不少農家收到國有財產署公文，國土計畫法明年即將實施，國產署要求土地上建物須合法才能續土地租，但建物有沒有合法又是縣府管的，盼縣府可幫忙解決。

對此，縣府觀光處說，針對赤科山體驗農家輔導合法經營，縣府曾在前年0918池上地震後上山召開說明會，目前2家合法民宿就是在當時轉型成功。

縣府指出，困難點在於赤科山上多數農家都是向國有財產署承租農牧用地，依租約是不能做非農牧使用，包括開民宿，但顧及農民生計不會刻意取締。縣府說，目前僅民國74年之前的「老丙建」，地上物也是自己的，才能合法申請申請民宿，據調查山區符合老丙建者約有6、7戶，縣府會持續加強說明輔導。

觀光署今年6月起針對花蓮自由行的旅客推住房補貼，週一到週四房價折抵1000元、假日（週五到週日、國定假日）折500元；原本的補助每人限用1次，9月起到11月連續3個月可以「1個月1次」，希望鼓勵旅客重遊花蓮。

玉里赤科山金針花海觀光活動，邀請插畫角色卡娜赫拉的小動物代言，遊客可上山在3顆巨石景點前打卡，和超大的兔兔及P助氣球合照打卡，後方是中央山脈新康山，也是千禧年全國第一道曙光的地點，清晨來可以欣賞曙光打在山巔的美景。（玉溪農會提供）

玉里赤科山金針花海受惠於雨水充足，本週起大開，平均7到8成，現在上山賞花正是時候！（玉溪農會提供）

玉里赤科山金針花海受惠於雨水充足，本週起大開，平均7到8成，現在上山賞花正是時候！（玉溪農會提供）

玉里赤科山金針花海受惠於雨水充足，本週起大開，平均7到8成，現在上山賞花正是時候！（民眾提供）

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