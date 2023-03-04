張容榕當選花蓮縣富里鄉長未就職 捐出補助款

花蓮縣富里鄉長當選人張容榕未宣誓就職，去年底履行承諾將選舉補助款新台幣8萬多元捐給富里鄉公所。鄉公所最晚在3月下旬辦理第2次宣誓就職典禮，若張女仍未就職將辦理補選。（資料照）

2023/03/04 13:59

〔中央社〕花蓮縣富里鄉長當選人張容榕未宣誓就職，去年底履行承諾將選舉補助款新台幣8萬多元捐給富里鄉公所。鄉公所最晚在3月下旬辦理第2次宣誓就職典禮，若張女仍未就職將辦理補選。

張容榕登記參選花蓮縣富里鄉長後約1個月，以家人反彈為由，透過臉書（Facebook）宣布退選，隨後將戶籍遷出，且在競選期間未出面，由支持者自發性宣傳，結果她以413票差距擊敗尋求鄉長連任的陳榮聰。

張容榕當選後透過臉書宣布「不會就職富里鄉長」，去年25日未出席宣誓就職典禮。不過，張容榕有委託代理人領取選舉保證金12萬元及補助款8萬6220元。事後媒體詢問後，她表示會將補助款捐出。

富里鄉代理鄉長江東成今天接受中央社記者採訪指出，去年12月27日張容榕由委託人捐出現金8萬6220元，指定用於富里鄉中低收入戶及弱勢老人添購生活物資費用。

江東成說，因張容榕未就職，依法定程序，於第1次就職典禮後3個月內，須第2次通知張容榕宣誓就職，目前暫定3月10日至24日間將擇日再舉辦宣誓就職典禮，日期確定後會通知張容榕。

對於是否會參加第2次宣誓就職典禮，中央社記者致電及傳訊息聯繫張容榕，但截至今天中午12時許未獲回應。

花蓮縣選委會指出，若第2次宣誓就職張容榕仍未出席，將依照公職人員選罷法規定，在出缺日起3個月內舉辦富里鄉長出缺補選。

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