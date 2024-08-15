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    首頁　>　生活

    花崗山停車場動線亂 議員促改善

    2024/08/15 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市花崗山停車場是市區重要的停車場，附近有花蓮女中、花崗國中、老人會館等單位，但停車場動線混亂，上下學時段經常發生人車衝突，花蓮縣議員楊華美等議員組成專案小組邀請相關單位協商，期盼釐清權責進行改善。

    楊華美說，民眾反映花崗山停車場動線混亂、路面顛簸，今年一月邀請縣府建設處、教育處、警察局、花蓮市公所等單位出席，針對車輛進出動線、停車格數量、路面重鋪、通學步道等問題進行討論，但這片土地的主管機關分散，並非為道路或是停車場用地。

    改善停車場的規劃牽涉到許多單位，包含土地的主管機關是教育處及花崗國中，同時也需要建設處交通科提出停車場規劃的專業意見，而停車場外的人行道、行穿線則為花蓮市公所負責。楊華美說，初步決議由教育處負責規劃停車場內部設置通學步道，研議於花蓮學苑前做延伸性步道。

    另外，花蓮市公所負責規劃停車場外通學步道，研議於戲沙池前設置行穿線，並處理戲沙池轉角造成視線死角的問題。花崗山停車場動線規劃朝「單向進出」研議，並重鋪花崗山停車場路面。中正體育館前面，研議劃設大型車輛停車場，但可維持現行規定，僅於大型活動、體育賽事時開放。

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