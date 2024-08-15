花蓮震後2堰塞湖 自然溢流消失

○四○三地震後木瓜溪上游出現堰塞湖（上圖），震後有溢流缺口，凱米颱風過境後的八月一日最新衛星圖（下圖），堰塞湖已消失。 （林業及自然保育署提供）

2024/08/15 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕林業及自然保育署花蓮分署昨天委託空勤總隊派直升機，前往萬里溪、木瓜溪上游空勘，確認在○四○三地震後兩處溪流上游崩塌所產生的堰塞湖，經自然溢流已確認消失。花蓮分署昨天宣布潛在潰壩危機解除，下游民眾可以放心。

位於萬里溪、木瓜溪上游

地震後花蓮山區新出現許多大小崩塌裸露地，滿目瘡痍的景象讓花蓮民眾看了都怕，自來水公司砂婆礑淨水場更只要大雨就原水濁度飆升，木瓜溪及萬里溪上游山區也因溪流邊坡崩塌，土石阻塞河道形成堰塞湖。

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林保署花蓮分署調查發現，木瓜溪及萬里溪上游在震後的堰塞湖，湖體蓄水量分別近四十六、五十五萬立方公尺，直接威脅木瓜溪下游的秀林鄉銅門村的銅門部落及榕樹部落；萬里溪下游的林田山林業園區、萬榮鄉萬榮部落居民。

下游銅門等部落警報解除

花蓮分署指出，兩溪的堰塞湖距離部落有三十公里之遙，為因應潛在潰壩風險，震後花蓮分署啟動成立應變小組，除了立即到部落召開說明會，也建立各單位緊急聯絡窗口、設置監控設備、定期以無人機空拍及調閱衛星影像等方式進行比對，來降低風險及掌握堰塞湖的變化。

花蓮分署表示，在凱米颱風前堰塞湖體就已經溢流不少，颱風過境後山區大雨，積極監控山區雨量、即時向社區部落回通報新消息；而在凱米颱風過後，最新衛星影像及遠端監控顯示，木瓜溪、萬里溪等堰塞湖疑似已經潰堤消失。

林保署為求慎重，昨天申請空勤總隊協助，黑鷹直升機在花蓮起飛後，展開木瓜溪、萬里溪流域的全線空勘，確認原先兩處的堰塞湖已自然潰決，湖體已消失，且無新的堰塞湖產生，因此昨下午發布通報解除危機。

直升機到木瓜溪上游空勘，發現壩體在颱風後已被沖刷出缺口，自然溢流消失。 （林業及自然保育署提供）

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