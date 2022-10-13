地震後又大雨！ 花蓮赤科山路斷 保守估計月底搶通

玉里昨天、今天都放晴，土石含水量下降，水保局出動挖土機、砂石車進行赤科山產業道路搶修。（水保局花蓮分局提供）

2022/10/13 17:26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕上月18日池上發生規模6.8強震後，玉里赤科山產業道路崩塌後，雖經搶通又碰到豪大雨，山區至少7處又崩了，至今仍無法通車。負責搶修的農委會水保局花蓮分局昨先派搶修機具車輛到場待命，今天早上啟動搶修作業。水保局表示，由於山區雨後土方仍不穩定，保守估計10月底才能搶通。

赤科山金針花季每年持續到10月初，但0918地震後赤科山產業道路震壞，下山遊客一度受困，深夜才獲救，產業道路在水保局、玉里鎮公所等全力搶修下，雖在上月23日、10月7日二度短暫搶通，但馬上又碰到連續降雨，造成邊坡崩塌無法通行，也讓山區農民每年期待的觀光收入泡湯，居民只得繞遠路，循路況較差的竹林湖產業道路上山。

水保局花蓮分局指出，本月7日搶通後又逢連續3天大雨，8日再度崩塌，經由空拍機勘災、以及農民、搶修基地台的中華電信工程人員傳出的照片，崩塌點多達7處，包括6.6K、6.75K、7K、7.4K、7.5K、8.25K、10.25K等。

在降雨緩和後，昨天重新調派挖土機、鏟土機及運送土方的砂石車待命，今天進入災區搶修，水保局花蓮分局副分局長宋文彬說，保守估計10月底前搶修完工。他說，經強烈地震搖晃後土石鬆動崩塌，降雨更加劇邊坡不穩定的情況，建議遊客短期內避免上山，山區民眾則改走竹林湖產業道路上山。

水保局花蓮分局經由無人機空中拍攝，發現在7.4K處崩塌最嚴重，土石從坡頂崩落到坡腳，垂直落差超過百米。（水保局提供）

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