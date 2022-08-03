去年全台銷往中國文旦柚約7千公噸，其中花蓮占一半，若暫停輸入，商品將回流台灣，影響國內市場價格。（記者王峻祺攝）

2022/08/03 11:28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕中國今天（3日）再度宣布即起暫停台灣冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚、柑橘類輸入，農糧署證實包括文旦柚，由於去年花蓮文旦柚外銷數量占全台一半，柚農擔心今年將滯銷，農糧署及縣府已考慮啟動大果收購，並強化次級品加工量能、協助行銷、拓展其他國家市場，減緩衝擊。

花蓮縣府農業處農產運銷科長郭仕強說，據去年統計，全台外銷文旦柚約7千公噸，其中花蓮占一半，若暫停輸入中國，商品將回流，影響國內市場價格。當地合作社近日已和新加坡談成外銷訂單，縣府也會鼓勵貿易商積極跟農民合作，拓展外銷其他先進國家，減緩中國禁運造成的突發衝擊。

縣府表示，今年適逢白露到中秋僅4天，除會配合抽獎活動推銷文旦柚自有品牌產品，增加國內銷售外，也將積極爭取農糧署補助去化大果，穩定國內文旦柚價格。

縣府指出，正在規劃的農產冷鏈區域物流中心，也籌劃相關外銷檢疫處理流程，以利未來拓展及分散外銷市場，目前已登錄預計外銷的國家，還包括日本、韓國、新加坡、加拿大、澳大利亞、美國及香港，實際仍需以最後報關出口為主。

花蓮瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，往年台灣外銷中國文旦柚中，花蓮約占9成，今年若沒有靠外銷通路，國內市場必然受影響而滯銷，目前因應措施將盡量收購次級品加工，銷售品質最優良果品。

黃盛皇說，瑞穗文旦柚栽種面積約800公頃，每公頃產量20公噸，今年受氣候影響減產一成五，預計可產1.6萬公噸，占全台產量四分之一，目前暫定將加工400公噸文旦柚，製成精油、洗手乳、柚花茶、沾醬等，增加附加價值。

2021年台灣文旦柚外銷總量為7047公噸，出口至為中國4817公噸（68%）、其次為香港1930公噸（27%）、加拿大138公噸（2%）、新加坡96公噸（1.4%）、日本45公噸（0.6%）。（11:48更新）

文旦柚也被中國禁運，花蓮將強化次級品加工量能。（記者王峻祺攝）

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