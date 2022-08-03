為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　花蓮縣

    文旦柚也被中國禁運 花蓮將強化次級品加工量能

    去年全台銷往中國文旦柚約7千公噸，其中花蓮占一半，若暫停輸入，商品將回流台灣，影響國內市場價格。（記者王峻祺攝）

    去年全台銷往中國文旦柚約7千公噸，其中花蓮占一半，若暫停輸入，商品將回流台灣，影響國內市場價格。（記者王峻祺攝）

    2022/08/03 11:28

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕中國今天（3日）再度宣布即起暫停台灣冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚、柑橘類輸入，農糧署證實包括文旦柚，由於去年花蓮文旦柚外銷數量占全台一半，柚農擔心今年將滯銷，農糧署及縣府已考慮啟動大果收購，並強化次級品加工量能、協助行銷、拓展其他國家市場，減緩衝擊。

    花蓮縣府農業處農產運銷科長郭仕強說，據去年統計，全台外銷文旦柚約7千公噸，其中花蓮占一半，若暫停輸入中國，商品將回流，影響國內市場價格。當地合作社近日已和新加坡談成外銷訂單，縣府也會鼓勵貿易商積極跟農民合作，拓展外銷其他先進國家，減緩中國禁運造成的突發衝擊。

    縣府表示，今年適逢白露到中秋僅4天，除會配合抽獎活動推銷文旦柚自有品牌產品，增加國內銷售外，也將積極爭取農糧署補助去化大果，穩定國內文旦柚價格。

    縣府指出，正在規劃的農產冷鏈區域物流中心，也籌劃相關外銷檢疫處理流程，以利未來拓展及分散外銷市場，目前已登錄預計外銷的國家，還包括日本、韓國、新加坡、加拿大、澳大利亞、美國及香港，實際仍需以最後報關出口為主。

    花蓮瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，往年台灣外銷中國文旦柚中，花蓮約占9成，今年若沒有靠外銷通路，國內市場必然受影響而滯銷，目前因應措施將盡量收購次級品加工，銷售品質最優良果品。

    黃盛皇說，瑞穗文旦柚栽種面積約800公頃，每公頃產量20公噸，今年受氣候影響減產一成五，預計可產1.6萬公噸，占全台產量四分之一，目前暫定將加工400公噸文旦柚，製成精油、洗手乳、柚花茶、沾醬等，增加附加價值。

    2021年台灣文旦柚外銷總量為7047公噸，出口至為中國4817公噸（68%）、其次為香港1930公噸（27%）、加拿大138公噸（2%）、新加坡96公噸（1.4%）、日本45公噸（0.6%）。（11:48更新）

    文旦柚也被中國禁運，花蓮將強化次級品加工量能。（記者王峻祺攝）

    文旦柚也被中國禁運，花蓮將強化次級品加工量能。（記者王峻祺攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國際高度關注裴洛西訪台 謝志偉揭德國媒體、政壇反應
    2022/08/03 11:22

    國際高度關注裴洛西訪台 謝志偉揭德國媒體、政壇反應
    中共軍演形同鎖台 高雄港船隻恐受影響「要繞個彎」
    2022/08/03 11:03

    中共軍演形同鎖台 高雄港船隻恐受影響「要繞個彎」

    農十六富豪區當紅 輕豪宅稀有搶手
    中國將於台灣周邊海域實彈演習 漁業署：廣播請漁船避開相關區域
    2022/08/03 10:45

    中國將於台灣周邊海域實彈演習 漁業署：廣播請漁船避開相關區域
    鳳梨釋迦重返中國市場組團談判？ 陳吉仲：落入中國禁銷目的
    2022/05/17 12:11

    鳳梨釋迦重返中國市場組團談判？ 陳吉仲：落入中國禁銷目的

    花旗神卡父親節「爸」氣獻回饋 月月享刷卡金
    花蓮縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播