因應春節檢疫專案 花蓮縣啟動到點PCR採檢

因應春節檢疫專案，花蓮醫療團隊調整「到點PCR採檢」，檢疫者不需往返醫院，當日採檢結果若為陰性，隔日就可搭乘防疫計程車返家繼續檢疫。（花蓮縣衛生局提供）

2021/12/25 09:10

〔記者王峻祺／花蓮報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）春節檢疫專案上路，包括A方案「14+0+7」、B方案「10+4+7」、C方案「7+7+7」，花蓮縣截至目前選擇B、C方案民眾共計49人，因應國人返台需求，花蓮防疫旅館房間數從234間擴增至441間，防疫計程車也提高到30輛，並啟動「到點PCR採檢」，檢疫者不須往返醫院。

針對民眾較憂慮的B、C方案，花蓮縣府成立聯合稽查小組，對於在宅檢疫處所，全面實施「事前訪查作業」，並要求檢疫者除遵循中央訂定各項居家檢疫規範及採檢作業外，返家檢疫後，須落實1人1戶原則，若為1人1室，其家人也必須嚴格遵守施打完2劑疫苗且滿14天，且須有獨立衛浴等規範，並強調「只要查獲違規，一定採取重罰。」

花蓮縣衛生局長朱家祥說，截至12月23日，選擇B方案返鄉民眾20人、選擇C方案29人，為防堵疫情破口，入境檢疫者在入住防疫旅館時，需填寫聲明切結書，再次確認入境方案及填寫返家檢疫處所地址；檢疫者返家前，除當日PCR採檢結果需為陰性外，事前訪查作業需完成且訪查紀錄為符合狀況，才會讓檢疫者搭乘防疫計程車返家續檢疫。

他說，縣府相關局處日前邀集防疫旅館業者及各醫療院所開會，並與東區傳染病醫療網副指揮官何愉懷提前進行防疫旅館防疫動線查核，近期將再與感染、空調專家及相關人員組隊稽查，確保住宿環境安全。

花蓮因應春節國人返台需求，防疫旅館量能也由原先8家、234間，擴增至11家、441間；防疫計程車量能從原先8輛，擴增至30輛，醫療團隊則調整成「到點PCR採檢」，檢疫者不需往返醫院，當日採檢結果若為陰性，隔日就可搭乘防疫計程車返家繼續檢疫。

中央流行疫情指揮中心春節檢疫政策，包括方案A為入住防疫旅宿完成檢疫期14天及接續自主健康管理7天；方案B為10天入住防疫旅宿，接續4天在家居家檢疫後再進行7天自主健康管理；方案C為7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿，接續7天在家居家檢疫後進行7天自主健康管理。根據統計，入境國人半數以上選擇C方案。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

花蓮慈濟醫院出動行動採檢車，至防疫旅館定點為民眾採檢。（花蓮慈濟醫院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法