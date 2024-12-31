關西草莓產季到 天熱量減價飆高

新竹縣關西草莓今年產量銳減，目前行情已經衝到春節期間的高檔，大約每台斤500元。（記者黃美珠攝）

2024/12/31 05:30

往年剛上市產地價每斤300至400元 今年漲至500元 直衝春節高檔價格

〔記者黃美珠／新竹報導〕關西草莓產季到了，但因氣候炎熱導致育苗不易而產量銳減。在奇貨可居之下，才剛上市的價格，每台斤直衝往年春節期間的高檔，從每台斤五百元起跳，讓很多饕客想要大飽口福，還要先掂掂自己的口袋深度。

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有糕點業者說，產季要買草莓做蛋糕，每台斤售價居然高達一千三百元！連他們自己也嚇到吃手手，有人直接改用冷凍草莓乾替代。

育苗不易 葉枯病、炭疽病嚴重

關西鎮農會總幹事林兆暉說，關西草莓在產地的價格每台斤只有五百元，但因氣候越來越炎熱，草莓育苗確實不易，以致遭遇的葉枯病、炭疽病等病害也越來越嚴重，產量普遍銳減導致奇貨可居是事實。

因此，今年的草莓一上市，價格就直接衝到往年春節期間的行情，不然一般產季初起時，關西草莓每台斤售價平均則是落在三百到四百元之間。

栽種農民不到20戶 面積僅10公頃

關西農會理事長張盛能本身種草莓多年，他感嘆，現在的栽種成本逐年推高，使得全鎮種草莓的農民剩下不到廿戶，栽種面積萎縮僅剩十公頃。過去草莓苗一株五元，現在一株賣到廿多塊，種苗從育苗床上就已經存活不易，移到田裡栽種後更是動輒就死掉。他今年光是買苗就花掉了五十五萬，但能順利結成大果的有限，粗估每台斤的草莓成本就要花上三、四百元不等，一分地收成的毛利如果能有四十萬元就要偷笑了。

產量減半產季縮短 成本大增

張盛能感嘆，關西草莓向來是採開放給人採果的方式在經營，以前每年十二月中開始可以採果到隔年母親節左右，現在產季推遲了卻結束得早，草莓田內莓果更是稀稀落落，很多是中小果，包含苗栗大湖在內，有農民產量只剩往年的一半，所以過去遊客相約採草莓的盛況，今年要得見有點難度。

至於國內糕點業者所用的草莓，張盛能說幾乎都還是國產的，畢竟草莓嬌貴，要空運來台的成本更高，由此可見今年要吃草莓糕點等，口袋恐怕要夠深。

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