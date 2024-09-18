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    首頁　>　新竹縣

    營運經費高 竹縣自駕巴士沒下文

    全國第一個於高運量混流市區道路進行自駕車測試的「新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫」，2021年4月啟動後，期待未來能夠納入市區公車營運路線，但今年以來卻靜悄悄。（記者廖雪茹攝）

    全國第一個於高運量混流市區道路進行自駕車測試的「新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫」，2021年4月啟動後，期待未來能夠納入市區公車營運路線，但今年以來卻靜悄悄。（記者廖雪茹攝）

    2024/09/18 05:30

    2021年啟動實驗 今年靜悄悄 縣府：業者暫無繼續推動計畫

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕全國第一個於高運量混流市區道路進行自駕車測試的「新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫」於二○二一年四月啟動後，期待未來能夠納入市區公車營運路線，但今年以來卻靜悄悄，讓不少民眾敲碗追問「自駕巴士何時正式上路」？

    將再提報 向中央申請補助

    縣府交通旅遊處長陳盈州指出，實驗計畫經費是由工研院向經濟部申請，縣府免費提供場域共同合作。實驗車上路預估每公里需高達千元補助，由於營運經費高，考量中央補助比例不高，且須多家廠商一起合作，業者暫無繼續推動計畫。對此，縣府將再提報計畫向中央申請補助，同時函詢業者參與意願，再決定後續做法。

    交旅處表示，此計畫於二○二一年四月啟動，由工研院打造第一輛實驗車上路測試，從高鐵新竹站往返喜來登飯店，二○二二年十一月增加三輛自駕車，並將實驗路線由喜來登飯店延伸至莊敬北路AI智慧園區周邊，串連高鐵新竹站到社區、學校、百貨商場、AI園區等。

    自駕車測試採取分階段進行，二○二二年十一月底至二○二三年八月底間，已經陸續完成夜間廿二時至一時、日間九時卅分至十五時卅分不載客測試，包括繞行、左右轉、變換車道及進出公車站等，經過自駕車相關功能及安全驗證後，去年九月四日至十月十一日進入載客服務驗證階段。

    民眾期待自駕巴士能上路載客

    對於民眾期待自駕巴士正式上路載客，交旅處處長陳盈州表示，該項實驗計畫已執行完成，測試兩年總經費一億二七○萬元，含技術測試研發、車輛租賃、營運費用等，其中中央補助三四四四萬（三十三．五％），合作團隊自籌六八二六萬（六十六．五％）。實驗計畫共申請兩年，實驗期屆滿試車牌即收回。

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