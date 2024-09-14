氣味惹怨 竹北決移除170棵掌葉蘋婆

新竹縣竹北市嘉豐國小前的嘉豐六路一段、二段等地人行道上所栽種的掌葉蘋婆，每年春、夏季花期散發的獨特氣味，經常引發民眾抱怨十分困擾。 （記者廖雪茹攝）

2024/09/14 05:30

被稱作「豬屎花」且樹根破壞步道鋪面

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市高鐵特區有一百七十棵掌葉蘋婆行道樹，花香刺鼻獨特，被稱作「豬屎花」，年年遭惹民怨，竹北市公所邀集里長和樹木專家會勘，並召開說明會討論，決定投入近九百萬元預算全數移除，現正在辦理工程設計規劃，預計明年四月前完成移除。

公所將斥資近900萬元

竹北市中興里長莊淙澍及東平里林顥峰每年都接獲民眾抱怨，包括嘉豐國小前的嘉豐六路一段、二段、嘉豐九路、十路及文興路局部路段等地，人行道上所栽種的掌葉蘋婆，每年春、夏季花期，伴隨著獨特氣味吸引昆蟲當授粉媒介，卻也造成民眾行經時需要摀鼻、在家也必須緊閉門窗，十分困擾。

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竹北市長鄭朝方接獲民怨後，會同里長及甘霖植物診所執行長楊淳婷等人現勘。楊淳婷指出，掌葉蘋婆耐旱、耐貧瘠，對土壤的適應性強。枝條較為開展，栽培位置須保留較大空間，但花朵具有特殊味道，不建議栽種於鄰近房舍或公眾活動處。

高鐵特區 將補植適合樹種

掌葉蘋婆周邊，住宅密集、商辦活絡、學校和教育機構林立；但多棵樹已有傾斜、樹穴過小的狀況，導致人行步道鋪面已經被樹根破壞，不僅容易被絆倒，若進入颱風季節，恐對民眾造成危害。

竹北市公所表示，除已於五月底前完成掌葉蘋婆修枝，減少花苞及花朵產生的異味並加強清掃作業，日前也邀集里長、居民、植物學者專家、護樹團體等舉辦說明會，彙整意見及樹醫調查結果，考量掌葉蘋婆的樹幹根系受限環境大部分均屬不健康狀態，未來易生公共危險性，經多方專業評估及社區溝通，公所將斥資近九百萬元，將上述路段共計一百七十棵掌葉蘋婆全部移除，避免居民明年再受相同困擾。掌葉蘋婆移除後，會再移植適合的樹種。

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