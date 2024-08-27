原民青年返鄉 尖石自然農業基地獲資助
2024/08/27 05:30
〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉煤源部落的「芥菜種會三一食農夢想基地」今年八月起，獲金寶集團三年、四一五萬資助幫忙振興部落經濟。昨天雙方共同宣布啟動「原民青年返鄉產業發展計畫」，推動「以工帶振」，來鼓勵部落小農複製基地的營運模式，扶助更多部落小農使用自然農業和友善飼養家禽的方式自立。
芥菜種會、金寶集團合作
金寶集團昨天由總經理陳威昌、永續長游乃溥率領相關主管，隨著芥菜種會執行長李肇家一起實際參訪「三一食農夢想基地」，了解基地的產業運作模式。
友善經營 鼓勵小農複製
芥菜種會表示，他們今年承租原由「夏禾達利」採用自然農業和友善飼養家禽經營的生態農場且改名「芥菜種會三一食農夢想基地」，並聘「夏禾達利」繼續帶領部落青年在此學習先人智慧，友善經營產業。
這個「以工帶振」概念的策略已有八名鄉親響應投入農務，光是人道飼養蛋雞，工作時數已達二八八○小時，一年內可望累積到五千個工時。工作內容包含：學習人道飼養蛋雞、調配發酵飼料、培養微生物菌、整理環境、培育菜園、種植原生種小米、薑黃以及後續的採收、曬乾等日常農務。
金寶集團獲悉後大力支持，昨天派員參訪「芥菜種會三一食農夢想基地」尖石總部運作模式，也跟芥菜種會共同宣布啟動合作「原民青年返鄉產業發展計畫」，希望拋磚引玉，號召大家一起集力解決當前社會食安、在地農業挑戰、偏鄉人口外移等大時代的困境。