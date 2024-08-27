原民青年返鄉 尖石自然農業基地獲資助

基督教芥菜種會三一食農夢想基地採用自然農業和友善飼養家禽的產業模式。（記者黃美珠攝）

2024/08/27 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉煤源部落的「芥菜種會三一食農夢想基地」今年八月起，獲金寶集團三年、四一五萬資助幫忙振興部落經濟。昨天雙方共同宣布啟動「原民青年返鄉產業發展計畫」，推動「以工帶振」，來鼓勵部落小農複製基地的營運模式，扶助更多部落小農使用自然農業和友善飼養家禽的方式自立。

芥菜種會、金寶集團合作

金寶集團昨天由總經理陳威昌、永續長游乃溥率領相關主管，隨著芥菜種會執行長李肇家一起實際參訪「三一食農夢想基地」，了解基地的產業運作模式。

友善經營 鼓勵小農複製

芥菜種會表示，他們今年承租原由「夏禾達利」採用自然農業和友善飼養家禽經營的生態農場且改名「芥菜種會三一食農夢想基地」，並聘「夏禾達利」繼續帶領部落青年在此學習先人智慧，友善經營產業。

這個「以工帶振」概念的策略已有八名鄉親響應投入農務，光是人道飼養蛋雞，工作時數已達二八八○小時，一年內可望累積到五千個工時。工作內容包含：學習人道飼養蛋雞、調配發酵飼料、培養微生物菌、整理環境、培育菜園、種植原生種小米、薑黃以及後續的採收、曬乾等日常農務。

金寶集團獲悉後大力支持，昨天派員參訪「芥菜種會三一食農夢想基地」尖石總部運作模式，也跟芥菜種會共同宣布啟動合作「原民青年返鄉產業發展計畫」，希望拋磚引玉，號召大家一起集力解決當前社會食安、在地農業挑戰、偏鄉人口外移等大時代的困境。

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