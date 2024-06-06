竹縣網球場少 議員促盤點土地增設

新竹縣竹北三民網球場24小時開放，內有教練一對一成功培訓網球幼苗。（記者黃美珠攝）

2024/06/06 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣曾是北台灣網球訓練基地，目前十三鄉鎮市就有八個設有網球業餘社團，還有廿四小時專門訓練選手的網球場，但民進黨籍縣議員張珈源說，儘管如此，全縣的網球場數量太少，要求縣府教育局盤點現有土地以增設。

縣府教育局長楊郡慈說，他們認為竹北地區還需增設公立網球場至少八面，目前只有三民網球場四面。原先相中水圳森林公園、興隆國小旁邊的公廿五綠地、以及竹北國民運動中心增設，不過經與市公所研究後認為，水圳森林公園太靠近住戶不適合，公廿五部分公所已有計畫要蓋兩面。

至於國民運動中心正在做樓頂漏水工程，計畫今年底完成後會發包設兩面比賽型場地和一面練習型的，將於明年完工。

新竹縣網球協會主委徐永清說，網球跟高爾夫球、桌球、羽球一樣是國人最有機會在國際舞台上亮相的競賽體育項目。新埔國中卅年前甚至曾經是台灣北區的訓練基地。

目前全縣有八個成立有委員會或是協會，還有一些零星用俱樂部方式推廣，但全縣公立球場僅竹北三民網球場四面、竹東鎮立網球場八面；另外就是在新埔國中校內、關西國小旁各有四面。

徐永清說，新竹縣優秀的網球選手不少，公立球場必須至少有廿四面，且其中要有一座至少八到十二面的大型場地才有利於舉辦賽事、培育人才，

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