峻源公司大量違建 竹縣府強制拆除

2023/11/17 05:30

［記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮從事回收有機廢溶劑等的峻源公司因廠房大量違建，經鎮公所查報後，縣府勒令自拆無果，縣府工務處昨天早上派出拆除大隊到場強制拆除，一度遭到業者蓄意堆放疑有有毒廢溶劑的貝克桶等阻撓，現場人員回報指稱，業者不斷警告拆除人員「要小心」、「會爆炸」、「後果自行負責」等，雙方爆發衝突，經警方強力排除後才順利拆除。峻源對於記者的查證並無任何回應。

縣府代理工務處長陳盈州說，確實他收到現場同仁遭到業者警告的訊息，對於業者的惡意，警察局長林信雄也表示，只要有人阻攔強制執行拆除的公務，就立刻以現行犯逮捕。

也到場關切的前縣議員余筱菁說，峻源的廠區只有主建物合法，其他十幾處都是違章建築。她抨擊縣府縱容，才會讓業者膽敢如此囂張，環保局難辭其咎。

縣府環保局表示，他們始終密切注意峻源對周邊環境的影響，有證據就會開罰，絕對沒有怠惰或縱容，峻源也在八月中決定關廠，後續他們仍會密切關注峻源周邊的環境狀況。

根據關西鎮公所查報資料顯示，峻源廠內至少有八處違建鐵皮建物，每棟ㄧ到二樓，高從一．五公尺到三公尺不等，總面積約四○五坪。

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