竹北市公所將砸5億 優化豆子埔公園暨增建地下停車場

新竹縣竹北市公所計畫讓豆子埔公園增設地下停車場的同時，也重新打造過這座老公園。（記者黃美珠攝）

2024/06/20 11:24

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市三民路作為光明美食商圈的衛星美食街區，卻因停車一位難求，所以交通紊亂。竹北市公所在前任市長何淦銘任內就計劃要在路旁的豆子埔公園增建地下停車場來解決，現任市長鄭朝方接手後打算一併優化公園，總計畫經費高達5億元，經他年初向中央爭取後，今天確定獲得中央補助1.2億，剩下由公所自籌推動改善。

鄭朝方說，豆子埔公園已經有「42歲」位於熱鬧的竹北老城區內，為了改善所臨的三民路停車亂象，公所計畫在公園基地下新建停車場，同時一併施工改造公園。

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目前初步已經規劃地下停車場將有2層，共168個車位；其中地下1樓會有孕婦、育有6歲以下幼兒者、以及身心障礙者的專用停車位，因應電動車需求的充電樁自然也會入列。

鄭朝方說，竹北市民對公園、綠地的需求和要求都高，豆子埔公園作為年近半百的老公園自然也需要轉型，特別是其空間環境一直都讓人有安全上的顧慮，間接影響使用率。

所以公所規劃新建停車場後，也將把豆子埔公園改建為共融式的遊戲場域，並設置主入口意象廣場、第2入口廣場，用多條步道串聯到兒童遊戲區，使其成為老城區的新特色公園。

公所表示，豆子埔公園及地下停車場基地面積為4569平方公尺，目前即將進入都市設計審議的階段，通過後，公所就會儘速辦理工程發包，成為活化竹北老城區，建造人、車友善環境的重要一步。

新竹縣竹北市豆子埔公園（右）將優化用全新面貌面對民眾，還將增設地下停車場，以紓解圖左三民路段停車困難的問題。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市三民路車水馬龍，很多小吃美食集中在此，也是光明商圈的衛星美食街，但卻缺乏停車設施。（記者黃美珠攝）

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