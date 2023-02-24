竹高鐵站前 興建42層樓雙塔地標

宏匯企業聯盟以模型向新竹縣長楊文科說明，將在竹北興建雙星地標「新竹未來之心Gateway Plaza」。（記者廖雪茹攝）

2023/02/24 05:30

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕宏匯企業聯盟標下高鐵新竹站前特定區開發經營權，昨與交通部鐵道局簽約，宣布將投入一百五十五億元，在竹北興建雙塔地標「新竹未來之心Gateway Plaza」，規劃永續智能辦公大樓與車站型智能商場，搭建空橋串連大樓及水圳森林公園，打造未來新竹中央公園，第一期預計二○二七年完工；其中，約二○六公尺、四十二層的大樓開發完成後，預期將成為新竹最高地標建築。

空橋串連 打造新竹中央公園

鐵道局辦理的「高速鐵路新竹車站特定區事業發展用地開發經營案」招商，以設定地上權方式引進投資人開發經營，去年十月召開綜合評審會議，由宏匯公司、環球購物中心公司共同組成的宏匯企業聯盟獲得最優申請人資格，地上權計畫期間七十年。

持續興建總圖書館、美術館

簽約儀式由交通部政務次長胡湘麟、高鐵局長伍勝園、新竹縣長楊文科、宏匯竹高公司董事長許崑泰等共同啟動，楊文科說，偉大城市需要一座國際級地標，宏匯建雙塔大樓就是如此，未來都市設計審議、變更都市計畫等，縣府會全力協助配合，希望早日完成，縣府也會持續興建總圖書館、美術館等公共設施，讓鄉親感到光榮。

招商1.5萬坪 分南塔及北塔

許崑泰表示，本案招商土地面積約一．五萬坪，計畫中的地標雙塔，分別是四十二層南塔及廿六層北塔，雙塔總樓地板面積三．二四萬坪，第一期預計二○二七年完工，第二期二○二九年興建完成，現已完成規劃設計，將打造永續智能辦公大樓、車站型智能商場及供公眾使用停車場，並以未來之心 GatewayPlaza為開發定位，設置飄帶空橋串連站區周邊商業設施及公園綠地，打造友善人行空間。

新竹縣不動產開發公會榮譽理事長吳國寶說，包括百貨、醫院、AI園區等陸續進駐後，竹北環境條件提升，樂見企業願意投資，預期可帶動新竹地區產業發展。

宏匯企業聯盟標下高鐵新竹站前特定區開發經營權，昨天與交通部鐵道局簽約。（記者廖雪茹攝）

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