新埔水梨節 展售促銷邀看表演

新竹縣新埔鎮的高接水梨品種繁多。（記者廖雪茹攝）

2022/07/23 05:30

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣新埔鎮水梨節今天（廿三日）起一連兩個週末假日，在新埔鎮農會農業推廣教育中心登場，除有多品種水梨展售促銷，還有滿額送好禮、著色畫畫及藝文表演、食農教育與農村小旅行體驗、療癒水梨瑜珈等活動。

新埔鎮農會總幹事曾庭熙表示，新埔高接梨以南平里、北平里為主要產區，全鎮栽種面積約一百多公頃，品質深受市場肯定；年初雖因寒害，影響幸水梨和豐水梨等品種開花結果，導致產量幾乎減半，但品質不變；第二次嫁接的蜜雪梨和新興梨等品種，則較無農損。

新埔水梨節去年因為疫情首度停辦，今年配合本週進入盛產期，新埔鎮農會規劃連續兩週的假日，在楊新路一段的農業推廣教育中心舉辦展售活動，歡迎民眾把握產季嚐鮮！

本週六、日（廿三和廿四日）上午八點半到下午四點半，除水梨展售，還有FB打卡或加入LINE送點心、著色畫畫、限量的滿額送好禮等；下週六、日（三十和三十一日）上午九點到下午五點，有水梨展售、藝文表演、音樂會、食農教育與農村小旅行體驗、療癒水梨瑜珈、限時搶購、趣味競賽等。

此外，今年也舉辦多場親子DIY及茶文化體驗活動，詳情可上「新埔鎮農會」官網或臉書粉專查詢。

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