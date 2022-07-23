為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹縣

    新埔水梨節 展售促銷邀看表演

    新竹縣新埔鎮的高接水梨品種繁多。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣新埔鎮的高接水梨品種繁多。（記者廖雪茹攝）

    2022/07/23 05:30

    〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣新埔鎮水梨節今天（廿三日）起一連兩個週末假日，在新埔鎮農會農業推廣教育中心登場，除有多品種水梨展售促銷，還有滿額送好禮、著色畫畫及藝文表演、食農教育與農村小旅行體驗、療癒水梨瑜珈等活動。

    新埔鎮農會總幹事曾庭熙表示，新埔高接梨以南平里、北平里為主要產區，全鎮栽種面積約一百多公頃，品質深受市場肯定；年初雖因寒害，影響幸水梨和豐水梨等品種開花結果，導致產量幾乎減半，但品質不變；第二次嫁接的蜜雪梨和新興梨等品種，則較無農損。

    新埔水梨節去年因為疫情首度停辦，今年配合本週進入盛產期，新埔鎮農會規劃連續兩週的假日，在楊新路一段的農業推廣教育中心舉辦展售活動，歡迎民眾把握產季嚐鮮！

    本週六、日（廿三和廿四日）上午八點半到下午四點半，除水梨展售，還有FB打卡或加入LINE送點心、著色畫畫、限量的滿額送好禮等；下週六、日（三十和三十一日）上午九點到下午五點，有水梨展售、藝文表演、音樂會、食農教育與農村小旅行體驗、療癒水梨瑜珈、限時搶購、趣味競賽等。

    此外，今年也舉辦多場親子DIY及茶文化體驗活動，詳情可上「新埔鎮農會」官網或臉書粉專查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    新竹縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播