柯美蘭號召小草捐款助柯文哲交保 挨批「缺乏法治觀念」

柯文哲27日獲交保後，傍晚趕往新竹台大分院探視住院中的父親柯承發。（記者洪美秀攝）

2024/12/28 05:49

首次上稿 12-27 23:44

更新時間 12-28 05:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨主席前台北市長柯文哲涉京華城收賄及政治獻金等案遭收押禁見114天，台北地院27日凌晨裁定3000萬元交保，柯文哲中午就籌到3000萬獲交保。期間柯文哲妹妹柯美蘭在多個群組提到有到民眾黨中央黨部捐款10萬元，要做柯文哲交保用，更號召小草幫忙引發各界砲轟，對此，民進黨新竹市議員曾資程也批，柯美蘭及整個民眾黨都缺乏法治觀念。

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曾資程也酸，柯文哲被北檢求刑28.5年，併科5000萬罰金，若判決定讞，難不成5000萬也要透過民眾黨政治獻金專戶向大眾及小草募款來支付嗎？柯文哲在台北市長任內所涉及的違法行為，卻要勸募大眾金錢來支應，沒看過這麼誇張的，一點法治觀念道德感都沒有。更訝異柯文哲與柯美蘭這樣驚世家庭的超離譜行徑，真是令人歎為觀止。

不過，民眾黨新竹黨部強調，得知此事後已溝通制止這樣的事，但能體諒其家人著急的心情。

柯文哲妹妹柯美蘭27日上午陸續在多個LINE群組號召支持者到中央黨部捐款，盼籌措柯文哲的交保金，柯美蘭在LINE群組中說，她已到中央黨部捐款，並備註柯文哲交保用，盼幫忙。

對柯美蘭在群組募款行為，曾資程說，柯美蘭在群組對話遭截圖外流，引起各界質疑抨擊，試想未來若判決定讞，難道相關罰金也要透過民眾黨的政治獻金專戶，向支持者募款支應，這是缺乏法治觀念與道德感。

民眾黨新竹黨部主委李國璋也提到，中央黨部知情後，已與柯美蘭溝通，並暫停捐款行為，中央黨部體諒柯美蘭著急心情，此事是柯美蘭個人行為。

柯文哲的妹妹柯美蘭號召小草捐款助柯文哲籌交保金引來各界砲轟。（照片由讀者提供）

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