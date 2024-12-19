情侶養貓分手難解！不滿前女友占有貓咪 男打官司爭探視權敗訴

不滿前女友占有貓咪，男打官司爭探視權敗訴。示意圖，非當事人。（情境照）

2024/12/19 16:29

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一對男女分手後，兩人為爭奪貓咪撫養權鬧上法院！男方要求每週五晚間都要跟貓咪相處3小時，否則就要女方歸還當初養貓費用；女方則表示這貓是她全資購買，只是一半的錢是跟男方借用而已。新竹地院法官審理認為，貓咪飼主登記是女方，且男方提出的部分交易明細看不出有何匯款事實，判男方敗訴。

彭男說，寵物貓是與邱姓前女友合資購買共有，有約定他可探視，且他除現金支出外，並供邱女帶貓前往美容、就醫，因此他請求邱女於每週五晚間7到10點將貓交給他探視。

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他說，如果邱女認為寵物貓不是共有，則他為貓所支出的費用，將請求邱女返還不當得利約5萬元。

邱女則說，她提出分手後，彭男心有不甘，主張寵物貓是他以4萬元購買，刻意規避該貓乃是她出資2萬元、彭男向她借款2萬元購買的事實，經她澄清後，彭男又改口稱合資購買，事實上她照顧寵物貓已花費10萬元以上。

法官調查當初的寵物買賣定型化契約書，飼主姓名記載為邱女，彭男主張寵物貓為共有，已嫌無據。

彭男主張如果寵物貓不是共有，因他信任邱女為扶養貓所為之支出，邱女無法律上原因受有貓咪美容、就醫費用利益，致他受有損害。

法官認為，給付金錢原因多端，或為買賣，或為贈與，或因其他之法律關係而為交付。本案雙方原為男女朋友，後因故分手，根據彭男提供的所謂證據簡訊「沉澱過後可以說說話了嗎？」、「要怎樣才可與妳溝通」、「一直愛妳不要生氣不吵架」、「解封鎖多溝通，沒有不能解決的問題」，皆與彭男所主張支付寵物貓相關費用顯不相符，無從確知邱女受有不當得利。且彭男並未就「給付欠缺給付之目的」事項，盡其舉證責任，最後判決駁回。

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