關注浪浪！竹北打造友善動物城市 10/5首辦寵物市集

「2024動物方城市-竹北寵物日」活動，今天（日）記者會邀請街頭藝人Vardan與邊境牧羊犬Mane，展現默契十足的與狗共舞。（記者廖雪茹攝）

2024/09/25 16:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為了打造友善動物城市，新竹縣竹北市公所正式展開三部曲行動，10月5日首度舉辦「2024動物方城市-竹北寵物日」活動，今天（25日）記者會邀請街頭藝人Vardan與邊境牧羊犬Mane，展現默契十足的與狗共舞，特別是狗為主人CPR的橋段，為活動揭開精彩序幕。

宣傳會上，曾經是受虐犬的黃金獵犬阿寶、藍眼白球蟒、玉米蛇、豹龜等都來共襄盛舉。竹北市長鄭朝方表示，竹北市有越來越多的家庭擁有「毛孩子」，公所在代表會的支持下，將推動友善動物系列政策，首部曲也是第一次舉辦寵物日活動，二部曲將鼓勵友善動物餐廳，三部曲則是規劃寵物公園等適合的公共空間。

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竹北市民代表會主席林啟賢表示，寵物日10月5將在新崙公園舉行，Vardan與Mane將帶來更多精彩的人狗共舞。此外，也有飛盤狗冠軍UNI表演，還有知名動物KOL「皮特玩自然」、「九桃與烏龜」，分別進行動物飼養分享，與推廣動物生態友善保護知識等，歡迎民眾到場票選出心目中的寵物大使。

本身也是芳香師的鄭朝方說，活動也請來專業寵物芳療Sunny老師，分享寵物芳療安全知識及穴位按摩。動物瑜珈BB老師，將帶領寵物與毛孩爸媽一同探索瑜珈互動。還有許多毛孩爸媽最喜歡的趣味寵物大使選拔賽等，歡迎民眾上網報名。

此外，為了幫助更多流浪忙孩得到救援，活動當日邀請諾姆精品茶飲，同時也是愛媽的美儀姊，到新崙公園推廣街貓友善計畫以及為正在救援的浪貓進行義賣，共同推動「讓生命不再流浪，以領養代替購買」。

竹北寵物日10月5日早上10點到下午5點，現場將發放限定專屬小禮物，寵物飛盤以及擴香石，數量有限送完為止。

牧羊犬Mane表演為主人VardanCPR的精彩橋段。（記者廖雪茹攝）

為了打造友善動物城市，新竹縣竹北市公所正式展開三部曲行動，10月5日首度舉辦「2024動物方城市-竹北寵物日」活動。（記者廖雪茹攝）

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