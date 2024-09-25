竹縣國中校外教學遊覽車在國道故障 36生緊急疏散

新竹縣某國中七年級學生校外教學，今（25日）上午其中1輛遊覽車於國道1號途中故障，36名學生緊急疏散到另外5輛車繼行，整個過程驚險所幸平安。（圖由民眾提供）

2024/09/25 14:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一所國中七年級學生校外教學，今（25日）上午搭乘21輛遊覽車前往新北市野柳地質公園，於國道1號途經44K左右，其中1名司機察覺車子有異，停靠路邊檢查發現漏油，立刻請求支援，同時將36名學生疏散到另外5輛車繼行，整個過程驚險所幸平安，師生都已安全抵達野柳。

該國中校長表示，七年級學生校外教學今上午約8點自學校出門後，約莫1個小時在桃園路段，收到回報這起意外。21輛遊覽車當中，有1名司機在行駛過程警覺到車子有異樣，當機立斷，將車子緩緩停靠國道路肩之後，檢查發現是變速箱油漏油，隨即請求支援。

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校方、旅行社及遊覽車公司緊急處置，請老師將車上共36名學生帶下車，同時通報前、後方的遊覽車支援，讓孩子疏散到其他5輛遊覽車，再繼續北上。

校長說，整個過程幸好師生都平安。校方要求旅行社另外安排一輛遊覽車，讓這班學生在回程時搭乘，不再分散開來。校方也向該班學生家長報平安請家長放心。21輛遊覽車在出發前都有做安全檢查，至於這輛車為何仍發生故障，待後續進一步調查、了解。

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