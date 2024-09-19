高公局楊頭段拓寬竹北公聽會 竹縣府缺席挨批

高公局開始針對五楊高延伸到頭份舉辦地方公聽會，第3場昨晚到竹北，縣府缺席，被民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹砲轟不重視。（蔡蕥鍹提供）

2024/09/19 14:19

〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹今天抨擊新竹縣政府不重視五楊高楊頭高架拓寬工程在竹北的公聽會！因為昨晚6點在竹北斗崙里集會所的這場公聽會，鄉親踴躍參與反映拆遷補償、落墩點位、噪音施工等問題，但是縣府卻無人到場，讓人匪夷所思。

縣府交通旅遊處副處長張淇銘直言，高公局針對國道1號從桃園楊梅到苗栗頭份路段的拓寬從昨天（18日）早上起到下週一（23日）下午為止，在竹北、湖口、新埔等地總共召開13場的公聽會，因為開會的內容原則上都一樣，基於該處人力有限的考量，他們只能選擇受影響民眾比較多的場次出席參加。

他說，縣府交旅處考量楊頭高架工程在湖口鄉因為計畫路線將截彎取直，所以影響到的私有地比較多，土地關係人也相對會比較複雜，所以昨天早上和下午在湖口舉行的前2場公聽會，該處同仁皆有出席。

昨晚第3場在竹北地區的公聽會，該處同仁沒有到場，著眼計畫拓寬的路線大部分都是在原來路權範圍內高架施工，私有地地主較不受影響，所以才沒有派人參與。

蔡蕥鍹說，昨晚與會的竹北鄉親、各級民代們也對國道1號下方涵洞提出很多討論，普遍希望高公局能優先完成莊敬1路涵洞的拓寬，高公局回應已納入未來工程計畫當中，但無法給出完工時程，所以引來地方砲火連連。

蔡蕥鍹說，大家會不滿主要是因新竹縣AI智慧園區科技大廠年底過後將陸續營運，所以她建請縣府研議於智慧2路新增1個可以穿過國道1號連通東西區的涵洞。

她說，最近莊敬1路的國道涵洞做了調整造成部份機車族不便，因此她才會發動網路連署新增前述涵洞來紓解車流，她還為此邀集林禹佑、吳菊花、楊昌德、林昭錡、陳栢誠等議員共同響應，而這份連署從上週三（11日）晚間起到昨天中午為止，已獲881名鄉親同意支持。

蔡蕥鍹說，她把前述建議於公聽會上提出，高公局回復新設涵洞與否應由縣府提出需求跟經費。

但縣府交通旅遊處處長陳盈州直言，高公局允諾把莊敬1路涵洞拓寬工程納入楊投高架工程內，受涵洞影響的社區對於拓寬的方案也給予支持。

如果要從從智慧2路新增涵洞到文忠路，除了縣府必須自行尋找經費，把車流導入文忠路的住宅區且形成路沖，這對文忠路兩側社區影響很大，必須先進行可行性評估，整體來說效益不佳。

但蔡蕥鍹緊抓著縣府昨晚缺席竹北場的公聽會不放，砲轟縣府對於這麼重大的交通建設沒有派代表出席，對於新增涵洞的可行性，評估還沒做就先找理由說效益不大，要求縣府跟高公局應密切聯絡，積極回應民眾需求。

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹昨晚在公聽會上要求高公局在智慧2路新設穿越國道1號、可以溝通竹北東西區的涵洞。（蔡蕥鍹提供）

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