台灣「智慧嬰兒照護系統」 無私跨海送愛助斯洛伐克20家醫院

滙嘉健康創辦人楊淑貞（左）慷慨捐增20床UBabyCare聰明嬰兒床墊和智慧嬰兒照護系統，由斯洛伐克經濟文化辦事處霍布諾（右）代表接受。 （記者廖雪茹攝）

2024/08/28 18:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕斯洛伐克政府為協助經濟弱勢或因戰亂無力負擔新生兒的家庭，於當地20家醫院設有新生兒專屬救援巢，但曾發生嬰兒被置入後未能第一時間發現而導致死亡的憾事；滙嘉健康經由客戶得知此事，為了人道救援無辜的新生兒，同時也為台灣做好國民外交，慷慨捐贈20床UBabyCare聰明嬰兒床墊和智慧嬰兒照護系統。

斯洛伐克經濟文化辦事處與滙嘉健康今天（28日）下午2點在新竹生醫園區研發中心國際會議廳共同舉辦「科技護嬰 愛傳千里」捐贈20家醫院智慧嬰兒照護系統記者會。

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滙嘉健康說，斯洛伐克政府為協助經濟弱勢或因戰亂無法撫養新生兒的家庭，2004年起在20家醫院一樓設置了新生兒專屬救援巢（收容箱），為母親們提供了一個人道的選擇，這不僅是保護生命的行動，也是對未來的希望。這些孩子在法律上被視為匿名，並可合法免費進入收養程序。

然而，俄烏戰爭影響大批難民流離失所，其中許多年輕女性，或迫於經濟壓力，或迫於性暴力攻擊而懷孕，加重了這樣服務的需求，若非迫於無奈媽媽不會願意離開自己懷胎的孩子，媽媽唯一的希望就是不能讓孩子跟自己受難，此救援巢成為無數絕望母親的安全港。

滙嘉健康創辦人楊淑貞說，原本公司收到了斯洛伐克客戶Meare的訂單需求，但聽完這個訂單將用於這樣有意義的社會救助行動，內心莫名的感傷，決定不賣了送出去，「因為這是我與家人發明這個技術救助新生命的初衷具體最佳實踐-珍愛新生命 守護新生兒，也是這項技術賦予以救人助人為目標的社會責任與使命。」

楊淑貞指出，滙嘉健康為斯洛伐克客製化，打造升級嬰兒收容箱為「智慧嬰兒照護系統」，每當嬰兒被放入救援巢時，聰明嬰兒床墊會立刻發出警報，提醒護理人員及時檢查，從而有效防止類似悲劇的發生。該系統利用滙嘉獨創的nFOPT®非侵入性光纖生理監測技術，不僅無電磁波不會危害寶寶，還能持續記錄嬰兒的呼吸活動健康狀態，為後續醫護人員提供重要參考，預計每年將嘉惠數千名需要幫助的新生兒。

斯洛伐克經濟文化辦事處代表霍布諾（Mr. Bruno Hromy）說，做為台灣的朋友與夥伴，在需要時互相幫助是必然的。過去，斯洛伐克向台灣捐贈疫苗時，台灣也回贈了口罩。感謝滙嘉公司慷慨捐贈「智慧嬰兒照護系統」，期待未來在健康、醫療和科技領域有更多的合作。

斯洛伐克經濟文化辦事處與滙嘉健康今（28日）共同舉辦「科技護嬰 愛傳千里」捐贈20家醫院智慧嬰兒照護系統記者會，外交部副總領事陳彥夆（右）代表出席。（滙嘉健康公司提供）

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