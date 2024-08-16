非洲M痘疫情升溫 世衛列國際公衛緊急事件

世衛組織14日宣布，席捲非洲各國的M痘（猴痘）疫情，已構成最高層級的「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。（路透檔案照）

2024/08/16 05:30

致死率3％

〔編譯陳成良／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）十四日宣布，將非洲的Ｍ痘（mpox，舊稱猴痘）疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），這是繼二○二二年後，世衛組織第二次針對Ｍ痘發布最高級別警報。此次疫情主要集中在剛果民主共和國（下稱民主剛果），一種致死率約三％的新Ｍ痘病毒株正在蔓延，並已擴散至非洲其他十二國，為全球公衛安全帶來巨大挑戰。

Clade Ib肆虐13國 85％死亡病例低於15歲

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這波疫情病毒株屬於「Clade Ib」，致死率高於前年主要影響歐美國家的「Clade IIb」病毒株（致死率○．二％）。世衛秘書長譚德塞指出，病毒株迅速傳播和跨國蔓延趨勢令人擔憂。據世衛消息，此波與民主剛果疫情相關的Ｍ痘病毒已首度蔓延至東非四國（蒲隆地、肯亞、盧安達和烏干達）。此外，象牙海岸和南非也傳出前年全球大流行的Ｍ痘病毒株。更令人擔憂的是，民主剛果一礦區還發現另一種致死率高達十％的新型Ｍ痘病毒。

民主剛果發現致死率10％新型Ｍ痘病毒

民主剛果今年迄今通報一萬五六六四例Ｍ痘感染和五四八例死亡病例，遠超過去年總數，其中近七成確診和八成五死亡病例發生在十五歲以下兒童，顯示兒童感染和死亡風險更高。科學家去年首次發現Ｍ痘病毒具有性傳播途徑，且在年輕男性與女性中的病例幾乎平分秋色。

基因分析顯示，該病毒已發生變異，部分透過異性戀性交易傳播，更易在人際間擴散。與過去Ｍ痘疫情主要出現於胸部、手部和足部的病灶不同，新型病毒株的症狀較輕微，病灶則出現在生殖器上，更難以察覺，也意味著人們可能在不知情下傳播病毒。

非洲疾病控制與預防中心此前宣布Ｍ痘疫情為公衛緊急事件，並指出今年Clade Ib已在非洲十三國出現超過一萬七千五百例，但尚未出現在非洲之外，其中逾九成六確診病例與死亡案例集中在民主剛果，民主剛果蔓延的新型病毒致死率約為三％至四％。

然而，非洲大陸可用的疫苗劑量非常有限。民主剛果已申請四百萬劑，但至今未收到任何疫苗。人道救援組織「拯救兒童」指出，民主剛果的醫療系統已經不堪重負，營養不良、麻疹和霍亂等多種疾病同時蔓延，加劇疫情嚴峻形勢，擁擠的醫院和難民營環境進一步促使病毒迅速傳播。

世衛組織表示，這次Ｍ痘疫情屬於「非常事件」，由於缺乏有效監測，已知的疫情恐只是「冰山一角」，只有全球合作才能阻止Ｍ痘傳播。

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