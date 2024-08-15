囂張小三嗆人妻「長得跟鬼一樣他硬不起來」 下場出爐

囂張小三嗆人妻長跟鬼一樣，法官判賠30萬。（情境照）

2024/08/15 08:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一名做美甲的阮女偷吃人夫，竟嗆其妻「我跟你老公要生小孩，你趕快滾，他看到你都硬不起來，長跟鬼一樣，不怕嚇到別人嗎？吃得跟豬頭一樣。」人妻氣得差點自殺，憤而提告求償120萬，新竹地院審理後判囂張的阮姓小三需賠30萬元。

結婚14年的吳女說，先生宋男與做美甲的阮女前年於網路聊天室認識，宋男還幫美甲店裝潢，並多次發生性行為，有二人接吻及裸體躺床上照片，宋男出具悔過書承認，認識阮女後平均每週發生5至6次性行為。

吳女傳訊息給小三，提醒其停止介入婚姻關係後，阮女竟言詞羞辱及威脅，態度張狂，造成她精神上受有莫大傷害，一度有輕生念頭。憤而請求賠償精神慰撫金120萬元。

法官勘驗阮女嗆吳女的文字，包括「我跟你老公要生小孩，你趕快滾，留在那幹嘛，臉皮太厚了，你啊，都生不了了，他看到你都硬不起來，長跟鬼一樣，不怕嚇到別人嗎？吃得跟豬頭一樣。」「之後，我要他在我這邊睡，不能有意見，知道嗎？反正他人是我的，心也是我的，跟你都在裝而已，硬不起來了，沒有用。」

吳女回：「作賤小三就是給人當洩慾的工具阿！好好伺候。」阮女則說：「哈哈，你連要當工具也當不了，怎麼辦，看到你就軟，他超愛我。」最後法官判阮女需賠償30萬元。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法