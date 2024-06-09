美女控推拿師跳上身摸乳 法官發現他跛腳案情大逆轉

美女控推拿師跳上身摸乳。（情境照）

2024/06/09 07:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓推拿師傅遭國小同學小美指控，胸部推拿時碰觸乳頭，還嘲諷「你全身都被我看光光了，要不要我負責？」檢方將他起訴，全案於新竹地院審理時，小美說陳男跳到身上磨蹭，但法官發現陳男行動不便，不可能跳躍，認為小美指控有問題，諭知全案無罪。

檢方起訴指控，陳男與小美為國小同學，日前陳男在住處為她推拿按摩，竟趁她躺在治療椅上不及抗拒之際，拉她手撫摸自己左大腿內側，並趁胸部推拿時碰觸乳頭，還嘲諷「你全身都被我看光光了，要不要我負責？」檢方依性騷擾防治法乘機觸摸罪嫌起訴。

陳男辯稱沒有碰觸乳頭，只有在治療的過程中碰觸她胸部旁的淋巴和胸部中線，他是有拉她的手碰自己大腿內側，但是要讓她感受拔罐後溫度的變化，至於起訴書記載對她說的話，是在開小學同學會時跟她開的黃腔。

小美說，去年4月去陳男住處針灸放血，陳男說她心臟不好，要幫她治療，她躺到治療椅上，一開始都正常治療，後來叫她把眼睛閉上，然後突然趴在她身上，用生殖器磨蹭她下體，還問我說「叭噗（指女性性器官）有沒有感覺到熱熱的？」她受到驚嚇，出言喝止，陳男就親她嘴一下，又拉她的手去摸睪丸，還問「有沒有感覺我下體的熱氣通到你的身體？」接著又摸她乳頭並說「你的乳頭，已經變軟了，你全身都被我摸光光。」

交互詰問中，檢察官問小美「因為陳男是行動不便人士，可否具體說明，當時他如何跳到妳身上磨蹭？」小美說「因為陳男叫我閉眼躺在躺椅上，他就整個人跳起來趴在她身上，我嚇了一大跳，大喊你在做什麼！陳男就又跳下去旁邊。」

法官認為，被告陳男既為行動不便之人，實難想像可輕易以跳躍之方式移動身體。此外，小美說有找兩人去跟陳男對質，然而現場均未聽聞她遭陳男以陰莖磨蹭下體、撫摸乳頭及拉她手撫摸睪丸等情節，與指控情節有出入。最後諭知陳男無罪。

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