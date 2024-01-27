陪伴孤獨長輩 新竹縣辦「倡導關懷人」培訓課程揪報名

新竹縣政府辦理倡導關懷人培訓課程，歡迎願意空出時間關懷長輩的縣民朋友，加入「倡導關懷人」行列。（新竹縣政府提供）

2024/01/27 18:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府為提供居住在機構裡，卻無家屬探視的長輩們陪伴服務，今年持續辦理倡導關懷人培訓課程，歡迎願意空出時間關懷長輩的縣民朋友，加入「倡導關懷人」行列！即日起到2月16日前開放報名，報名連結：https://www.surveycake.com/s/rxqDa。

縣府社會處說，「倡導關懷人」主要協助住居在機構裡的長輩，這群長輩們沒有家人前去探視，長期孤獨地住在機構裡，與社會脫節，因此，希望透過倡導關懷人的服務，予以陪伴，給予溫暖。

社會處說明，新竹縣住宿式長期照顧機構共19家，經調查，入住的長輩約有949人，其中約有50名長輩家庭功能較弱。因此，縣府2023年起委託財團法人雙福社會福利慈善事業基金會，辦理住宿式長期照顧機構老人倡導及關懷服務實施計畫，依計畫辦理倡導關懷人培訓。

去年度計培訓56名倡導關懷人，實際進入機構服務計30人，媒合14家機構參與，並提供48名長輩共計557服務人次，今年度預計招募50人參與倡導關懷人培訓。要成為倡導關懷人，須對關懷長輩有興趣，經專業培訓、面試及通過實地見習後，將安排每月定期到機構關懷長輩；訪視結束後，雙福基金將提供外展服務費。

今年度基礎訓練課程將於3月2日辦理，課程包含計畫說明、認識獨立倡導、認識老人福利機構及法定傳染疾病與感染管控等；進階課程定於3月8日及9日辦理，課程包含老人身心發展之認識、人際關係與溝通技巧、倡導內容及原則、住民權益倡導及老人保護與相關規範等。

詢問電話：（03）5531229財團法人雙福社會福利慈善事業基金會-新竹服務中心蔡社工。

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