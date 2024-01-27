為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新竹縣

陪伴孤獨長輩 新竹縣辦「倡導關懷人」培訓課程揪報名

新竹縣政府辦理倡導關懷人培訓課程，歡迎願意空出時間關懷長輩的縣民朋友，加入「倡導關懷人」行列。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府辦理倡導關懷人培訓課程，歡迎願意空出時間關懷長輩的縣民朋友，加入「倡導關懷人」行列。（新竹縣政府提供）

2024/01/27 18:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府為提供居住在機構裡，卻無家屬探視的長輩們陪伴服務，今年持續辦理倡導關懷人培訓課程，歡迎願意空出時間關懷長輩的縣民朋友，加入「倡導關懷人」行列！即日起到2月16日前開放報名，報名連結：https://www.surveycake.com/s/rxqDa

縣府社會處說，「倡導關懷人」主要協助住居在機構裡的長輩，這群長輩們沒有家人前去探視，長期孤獨地住在機構裡，與社會脫節，因此，希望透過倡導關懷人的服務，予以陪伴，給予溫暖。

社會處說明，新竹縣住宿式長期照顧機構共19家，經調查，入住的長輩約有949人，其中約有50名長輩家庭功能較弱。因此，縣府2023年起委託財團法人雙福社會福利慈善事業基金會，辦理住宿式長期照顧機構老人倡導及關懷服務實施計畫，依計畫辦理倡導關懷人培訓。

去年度計培訓56名倡導關懷人，實際進入機構服務計30人，媒合14家機構參與，並提供48名長輩共計557服務人次，今年度預計招募50人參與倡導關懷人培訓。要成為倡導關懷人，須對關懷長輩有興趣，經專業培訓、面試及通過實地見習後，將安排每月定期到機構關懷長輩；訪視結束後，雙福基金將提供外展服務費。

今年度基礎訓練課程將於3月2日辦理，課程包含計畫說明、認識獨立倡導、認識老人福利機構及法定傳染疾病與感染管控等；進階課程定於3月8日及9日辦理，課程包含老人身心發展之認識、人際關係與溝通技巧、倡導內容及原則、住民權益倡導及老人保護與相關規範等。

詢問電話：（03）5531229財團法人雙福社會福利慈善事業基金會-新竹服務中心蔡社工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
陳凱倫揪明星衣起義賣 哽咽感動蕭薔捐衣贈錢
2024/01/27 05:30

陳凱倫揪明星衣起義賣 哽咽感動蕭薔捐衣贈錢
送年菜、春聯、篩檢、贈品 關廟公所結合企業社團連10年送暖
2024/01/26 11:45

送年菜、春聯、篩檢、贈品 關廟公所結合企業社團連10年送暖

海沃品牌日力挺籃球賽 推動優質建案
94歲吃素阿公獨自過年 弘道萬丹志工圍爐溫暖
2024/01/24 13:45

94歲吃素阿公獨自過年 弘道萬丹志工圍爐溫暖
寒流中送暖獨居長輩無國界 法國、巴西交換生做可麗餅、炸雞包
2024/01/23 17:52

寒流中送暖獨居長輩無國界 法國、巴西交換生做可麗餅、炸雞包

酒迷品飲不求人！AI助你解密烈酒世界
新竹縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播