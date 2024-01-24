尖石積雪未退、交管解封 遊客衝上山追雪

小朋友們今天下午在宇老觀景台開心用積雪堆雪人、打雪仗。（記者黃美珠攝）

2024/01/24 18:12

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉宇老等後山地區昨天被冰雪染白，今天因為轉為乾冷，不再下雪，但是積雪未退，警方一解除交管措施，下午就立刻有民眾上山追雪，攜家帶小大玩堆雪人的遊戲。只是路旁五月桃的桃花園內卻有不少被這波寒流凍壞了的殘花，不少路過的遊客看了心疼，也擔心今年想一嚐五月桃的好滋味，恐怕數量上將會少了一些。

尖石鄉公所表示，全鄉可能受到影響的作物首當其衝就是高麗菜、五月桃以及茶園，實際受害面積也還待調查。縣府農業處表示，今天初步收到尖石鄉公所首波速報，高麗菜約10公頃遭遇寒害，另公所反應部分五月桃開花期可能遭到冰雪打落影響後續結果狀況，也請公所儘速調查後儘速報送俾反應災情。

來自南寮的王爸爸說，過去他們出國都去亞熱帶的國家，小朋友們還沒有看過雪，所以今天中午過後趁著積雪未退，簡單帶一些熱食就往尖石後山上衝，還沒到宇老就看到沿路路邊草地或是水溝有積雪未退，小朋友們很興奮，到了宇老觀景台看到涼亭處也還有很多積雪，所以帶領小朋友在這裡堆雪人，也教她們如何小心在已經結冰的雪上走路以免滑倒，大家都很開心，儘管很冷。

宇老派出所表示，今天下午3點過後，氣溫已經來到攝氏零下1度，但因水氣較少，只有間歇性的毛毛細雨飄落，沒有再降雪。昨天積雪最深的時候有達10公分深，走出派出所，整個鞋子都陷入雪中。

只是宇老當地知名的臭豆腐店，屋頂上仍積滿靄靄白雪，昨天因持續無水可以營業所以閉門謝客，讓很多遊客感嘆追雪的同時卻難以一嚐相傳的好滋味。

橫山警分局長林鼎鈞說，昨天配合尖石鄉公所災害應變中心的決定，他們一早就出動29人次的警力執行雪地交通維安勤務，總共有163輛車子沒有加裝雪鏈就嘗試冒險上山，所以被員警們勸離。今天早上雖然管制解除了，但是山區下午過後很快又起大霧，能見度不是很好，加上入夜後氣溫會持續下降，呼籲遊客入山還是要先做好萬全的行車和保暖等準備，不要貿然互揪就衝上山追雪。

來自新竹市的王爸爸今天下午帶著家小衝上宇老賞雪、堆雪人。（記者黃美珠攝）

尖石鄉的五月桃正在開花，但是不敵這波冰雪，有的花瓣全被催落如圖左，部分如圖右雖然花瓣沒有全被打落，但也恐將影響結果。（記者黃美珠攝）

新竹縣尖石鄉的五月桃，正在開花之際碰上這波強大寒流，有些枝條上的花朵遭到冰雪摧殘後全部打落，農民說如圖前的都無法再結果。（記者黃美珠攝）

知名的宇老臭豆腐的店面屋頂昨天仍白雪靄靄，且因持續無水可以營業，讓很多遊客感嘆追雪的同時卻錯過了一嚐其好滋味。（記者黃美珠攝）

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