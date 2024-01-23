春節疏運計畫曝光 竹縣市有3項重點管制措施必須配合

新竹區監理所所長吳季娟今天主持春節疏運說明會。（記者黃美珠攝）

2024/01/23 13:08

〔記者黃美珠／新竹報導〕交通部公路局今天宣布農曆春節的大眾運輸疏運計畫，由新竹區監理所所長吳季娟主持，與北區養護工程分局、北區公路新建工程分局聯合對外說明整體春節疏運事項。其中跟大新竹比較相關、且須用路人特別留意配合的，就是台68線往西的南寮匝道、台61線竹北市新港3街口、新豐鄉鳳鼻尾隧道竹1路口都要因應連假管制或封閉。

新竹區監理所表示，台68線西行南寮匝道將從2月7日深夜10點到大年初五（14日）深夜10點禁止左轉台15線南下，用路人必須直行到終點的榮濱路，再轉東大路或天府路匯入台15線才可以繼續往南走。同一管制時段來到台61線在竹北新港3街口則必須封閉；而鳳鼻尾隧道北口的竹1路口也將從2月7日下午3點開始就持續封閉到大年初六（15日）的早上9點。

這次春節連假有7天，分析近3年春節期間北部地區交通特性，預估將有4波車潮，首波落在2月8日早上到除夕（9日）上午，台64、65、66快速公路銜接國道路段，以及台61西濱南下（台15線70K鳳鼻~76K竹市延平路）會有較多車流，主要南下返鄉圍爐。

第2波就是大年初一拜拜、走春車潮，全日車流沒有方向性，省道周邊的廟宇、觀光風景區道路都會車多。第3波就是初二回娘家、初三走春出遊，長程車潮都擠在各郊區省道上。短程的車潮則預計會在大年初三（12日）早上開始出籠持續到次日年初四的中午。

最後第4波就是收假潮，預計會在大年初四（13日）下午開始一直到大年初五，一般都會群聚在台61線北上香山路段以及各銜接國道的周邊要道上。

相關單位歸納北部各著名觀光風景區易壅塞區域與熱門時段，大年初一到大年初四每天早上10點到晚上9點，車多路段在台2線淡水、基隆萬里、台3線三鶯老街～大溪慈湖、台3線關西~峨嵋路段以及台9線新店烏來沿線的各風景區。

所以計畫從大年初三（12日）起到大年初五，連續3天從中午12點到深夜12點，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道。北上用路人可沿著台61線行駛到前方83公里附近，左轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。

國道1號湖口到新竹路段是重點性易壅塞路段，公路局北區養護工程分局配合規劃台31線、台1線為往返新竹和桃園間的短程國道替代道路。

公路局北區公路新建工程分局在台64線銜接台61線處所增設的南向出入匝道工程，預定將在本月30日就開放啟用，屆時台61線北上用路人，可直接使用台61線八里2出口匝道銜接台64線主線。

另外，2月7日起到2月14日為止，高鐵台鐵都會全面加開班次疏運旅客，全國88條國道客運路線則提供享平日優惠或原票價的85折的措施鼓勵搭乘。

搭乘國道客運、高鐵、台鐵在10小時內轉乘在地公路客運者可享1段票或基本里程免費的好康。至於用電子票證直接刷卡享轉乘優惠外，如持國道客運、台鐵及高鐵紙票的乘客也可利用台鐵、高鐵車站以及國道場站設置的過卡機，出站時先用電子票過卡，10個小時內使用這張電子票證搭乘在地客運就可享轉乘優惠。

交通部今天由新竹區監理所領軍，會同多個單位一起對外宣布今年的春節疏運計畫。（記者黃美珠攝）

台15線在新竹市路段的春節用路管制。（記者黃美珠攝）

春節期間台61線在竹北路段的管制。（記者黃美珠攝）

春節期間國道一號在新竹路段的替代道路建議。（記者黃美珠攝）

春節期間國道一號在新竹路段的替代道路建議。（記者黃美珠攝）

春節期間國道一號在新竹路段的替代道路建議。（記者黃美珠攝）

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