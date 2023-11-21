竹縣古物審議添9件一般古物 罕見「九芎林嚴禁斬鑿龍脈碑」入列

現存放於新竹縣關西鎮暗潭的竹塹社衛阿貴家族墓碑。（圖擷取自竹縣府官網）

2023/11/21 13:10

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣最近新增9件「一般古物」，其中有3件碑謁來自芎林鄉公所提報的「九芎林街前義渡碑」、「菜頭寮暨三崁店義渡碑」以及「九芎林嚴禁斬鑿龍脈碑」，另外6件則是新竹縣道卡斯族文化協會提報的竹塹社衛家墓碑，這9件一般古物分成4案提報通過審議，使得全縣累計指定為一般古物的文物資產已有7案12件。

縣府文化局長李安妤說，「九芎林街前義渡碑」與「菜頭寮暨三崁店義渡碑」分別為清光緒、日治大正年間所立，碑文存錄當地重要家族、人士捐資購置義田，租金作為渡夫薪水的事由，有助於認識當時台灣庶民渡河需求的生活文化，以及九芎林地區家族社會發展脈絡，顯現地方人士熱心投入公益事務情形。

至於「九芎林嚴禁斬鑿龍脈碑」則是記載地方仕紳墾戶向官府陳情，有竹北一堡豪強擅自破壞赤柯寮龍脈，台灣北路淡水總補分府因此立碑嚴禁私自開闢掘毀龍脈，以免影響宮壇廟宇和民家祖墳。這類的碑文在台灣數量比較少見，反映庶民風水和墓葬觀念，是了解清代中葉地方風俗的重要史料。

芎林鄉代劉名揚說，原來的義渡2處分別位在該鄉文昌街農會前崁下和舊中正橋旁的菜頭寮，以前崁下九芎林溪可行船到竹塹，後來頭前溪改道，義渡碑也就被集中放置到廣福宮。

另外他也說，「奉憲示禁碑（九芎林嚴禁斬鑿龍脈碑）」中提到的龍脈，是華人傳統風水觀念，守護著九芎林聯庄和竹塹城東、南一帶拓墾戶。碑文內出現許多重要地方人士像是：滬尾戰爭五品武官劉嵩山、九芎林莊總理姜秀鑾、金廣福墾首姜榮華、平埔族竹塹社屯千總錢茂祖等。

竹塹社後裔、新竹縣道卡斯族文化協會理事長廖志軒則說，現存放於關西暗潭的竹塹社衛阿貴家族墓碑，年代涵蓋清嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒等不同階段，墓主男女都有，分別是一世祖夫妻、三世祖夫妻，與四世祖兄弟，墓碑文字原漢並用，採番名加上漢姓，是紀錄道卡斯族竹塹社麻嘮吻直雷（衛姓）家族在新埔、關西發展重要史料，能呈現平埔族漢化過程。特別是一世祖墓碑，是目前竹塹社唯一存物，對研究道卡斯文化不可或缺，更顯價值。

縣府文化局表示，這次另有北埔公學校沿革誌、鄉土誌、職員履歷書綴等4件審議後被列入列冊追蹤的對象。

目前典藏在新竹縣芎林鄉廣福宮內的3座義渡碑。（圖擷取自竹縣府官網）

被稱為「九芎林嚴禁斬鑿龍脈碑」奉憲示禁、出自何培夫《 臺灣地區現存碑碣圖誌-新竹縣市篇 》的拓碑畫面。（圖由竹縣府提供）

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