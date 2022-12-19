大新竹合併或攜手苗縣？ 產官學界優先推薦「竹竹苗合併改制」

新竹縣長楊文科（中）表示，竹縣謹慎看待合併升格議題，因此今年初委託中華民國都市計劃學會做專案研究，今天發布報告成果，並邀請專家、學者與談。（記者廖雪茹攝）

2022/12/19 16:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹竹合併升格、竹竹苗合併升格議題一度蔚為話題，為深入探討可行性，新竹縣政府今年初委託中華民國都市計劃學會做專案研究，今天舉辦「新竹科技都會X跨域合作發展」論壇，產官學界雖觀點各異，綜合評估顯示最優先推薦方案為「竹竹苗合併改制」；縣長楊文科表示，論壇從改制的條件、現行的升格方案缺失、升格前的合作等面向討論，最終仍須尊重民意。

楊文科表示，去年9月在前新竹市長林智堅提出竹竹合併議題，他當時認為，與其合併，不如合併升格，且當時大家提出許多討論、意見，希望能合併，新竹市也針對新竹縣市合併成第七都，由立法院提出修法但未過。新竹縣對此議題非常慎重、認真，因此委託中華民國都市計劃學會做專案研究，以竹竹苗未來發展為前提，提供大眾參考。

楊文科強調，儘管有專案研究，「但不代表我們要推動合併升格」，而是務實地從法理面分析，讓各級民意代表、首長了解升格的優缺點、抑或維持現狀更好等。

計畫主持人財團法人都市發展與環境教育基金會榮譽會長、台灣大學建築及城鄉研究所教授林建元指出，民主政治的公共政策具有高複雜度，應具有理性的科學分析作為基礎，最後的決定還是民主政治程序決定，兩個面向要能夠融合，就是把科學分析的成果向大眾說明，縣民對此有充分了解，未來就清楚要做什麼樣的選擇。

報告結論為在竹竹苗合併改制之前，有必要先合作交流以取得政治支持。竹竹苗合併改制方案的優缺點比較，「新竹縣維持現狀」優勢為衝擊最小，但較不易提升治理能力；「新竹縣單獨改制」優勢為資源增加，但相較六都人口數過少，修法較為不易；「竹竹合併改制」優勢為整合較容易，但相較六都人口數仍不足，需要修法。「竹竹苗合併改制」優勢較符合區域發展，但較不易整合及易遭遇政治阻力。產官學界雖觀點各異，綜合評估顯示最優先推薦方案為「竹竹苗合併改制」。

新竹縣長楊文科（中）表示，竹縣謹慎看待合併升格議題，因此今年初委託中華民國都市計劃學會做專案研究，今天發布報告成果，並邀請專家、學者與談。（記者廖雪茹攝）

「新竹科技都會X跨域合作發展」論壇今天登場，會中發布竹竹苗縣市合併改制的可行性評估及探討，並邀請專家、學者與談討論。（記者廖雪茹攝）

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