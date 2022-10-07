新竹市立棒球場改善現況 監委巡察也關心

監委鴻義章及賴鼎銘親自赴新竹市立棒球場實地巡查，瞭解球場改進情況。（監察院提供）

2022/10/07 18:57

〔記者吳書緯／台北報導〕新竹市立棒球場改建重啟後，7月下旬舉辦職棒賽事，但因球場狀況未盡理想導致球員受傷而停賽，市府由代理市長陳章賢組成棒球場改善小組；監委鴻義章及賴鼎銘近日巡察新竹縣市及苗栗縣，也特別至球場實地視察，瞭解改善情況，據市府表示絕大部分改善項目，會在10月中旬前改善完成，僅餘3項待施作至11月底。

監察院今指出，鴻義章及賴鼎銘5日至7日巡察新竹市、新竹縣及苗栗縣，除關心地方發展情形，並分別於新竹市政府、新竹縣原住民族文化教育產業推廣中心及苗栗縣政府，接受民眾陳情。

巡察監委5日先赴新竹市巡察，瞭解聽取新竹市立棒球場改善情形簡報，7月22日重啟比賽當日，因場地未臻完善，導致球員受傷，據市府表示，已經每週召開改善小組會議討論，並管控84項改善項目，其中絕大部分會在10月中旬前改善完成，僅餘3項待施作至11月底，監委關切球員發生受傷之原因，及後續市府處理情形，對於目前市府之相關改善作為，予以肯定。

監委除到新竹市立棒球場實地視察，隨後前往新竹科學園區，瞭解國科會新竹科學園區管理局，對於協助廠商防範營業秘密遭不法侵害之作為，及園區廢污水處理及廠商用水之再利用情形，而近年來，園區廠商營業秘密遭不法侵害情事時有所聞，監委關切科管局在個案上，如何協助防備，並對於園區廠商排放廢污水之監測情形表達關心，且因廠商在製程中之用水量大，監委也敦請科管局妥善規劃發生乾旱時之因應對策。

巡察監委6日赴新竹縣巡察，先至五峰鄉公所，聽取原鄉部落健康營造、長照2.0政策及老舊房屋合法化之執行情形簡報，並聆聽縣府相關權責機關所提建言，下午至新竹縣原住民族產業展銷中心及原推中心實地視察，隨後聽取新竹縣閒置場區活化暨原住民族文化教育、經濟發展推廣情形簡報，並於原推中心接受民眾陳情。

巡察監委7日前往苗栗縣巡察，先於縣府接受民眾陳情，隨後於縣府會議室，聽取苗栗縣水資源利用及調度情形簡報， 下午赴南庄鄉C級巷弄長照站視察，就苗栗縣偏遠地區長者受照護及活動參與情形，實地瞭解，隨後於南庄鄉衛生所聽取簡報。

監院表示，此行於新竹市政府、新竹縣政府及苗栗縣政府，分別拜會陳章賢代理市長、縣長楊文科及縣長徐耀昌；此外，亦於新竹縣議會及苗栗縣議會，分別拜會議長張鎮榮及議長鍾東錦，就重要施政辦理情形、原鄉發展及長期照護等議題，進行廣泛意見交流。

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