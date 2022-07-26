竹市府：棒球場尚在驗收中 全數改善完成才會付款

新竹市政府指出，新竹市立棒球場目前尚在驗收中，待須改善項目全數改善完成，市府才會驗收付款。（記者蔡彰盛攝）

2022/07/26 13:36

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕針對棒球場改善問題，新竹市政府指出，開幕賽前有請球團、中華職棒場勘，修正場內設施。球場目前也尚在驗收過程中，相關項目包含機電設備測試、設施勘驗等，待須改善項目全數改善完成，並經改善小組同意，才會驗收付款。

新竹市代理市長陳章賢針對棒球場問題，第一時間向球員、球迷致歉，並接受球員建議，立即成立改善小組，並於25日公布改善說明懶人包，提出10大優先改善方向，包含草皮碎石、打擊視覺區等，針對各項細節進行調整，未來將定期公布改善進度，資訊透明，盼將球場改善到符合球員及賽事要求，同時提供球迷更好的觀賽體驗。

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市府說明，10大優先改善方向中，場地內排水溝、女廁門板已改善完成，另包含草皮養護與碎石、投手丘紅土區、選手休息區排水溝、打擊視覺區、內野部分座位視野不佳、棒球場外Ａ民宅牆壁不平整等處，皆已研議執行方案；另針對各界關心棒球場興建經費，其總預算11.9億元，其中球場主體約8.7億元、地下停車場約3.2億元。

「球場沒有改善完成，沒有獲中職、或球員、或工會認可前，不會進行任何一場職棒賽事！」陳章賢表示，球場背負著新竹人與熱愛棒球的球迷們多年期待，市府絕對負責並虛心接受各界指教，目前市府與廠商仍在合約內，改善工作將由市府、營造單位、監造單位、球場公司、球團一起面對，並持續向專家請教，讓棒球場更好。

工務處指出，草皮、細沙因養護時間不足，現已進行碎石清理，將配合草皮養護，加強改善；投手丘紅土區18日場勘時，建議調整增加黏土磚，因新鋪黏土磚與紅土未接合，導致紅土鬆軟現象，將配合球團調整養護並夯實；針對選手休息區排水溝，目前已先行鋪設軟墊覆蓋，後續研議修改排水溝形式，以球員安全為第一要務。

工務處指出，打擊視覺區配合球員需求再調整，預計向上延伸至8.8公尺，並調整座位區顏色與打擊視覺區一致；外野看台面漆也已要求廠商全面重鋪、加深顏色，並巡視場內視野不佳區，座位評估移除；另外牆不平整處，經查地點為民宅外牆，市府將協助住戶整理牆面，避免造成危險。

市府說明，新竹市立棒球場於今年5月24日與龍來球場公司辦理第一次點交，範圍為球場3樓及4樓空間；6月13日第二次點交地下1樓至地上2樓；7月11日第三次點交球場1至4樓公共空間。施工期間，市府定期開會討論場地設計與球員需求，球團也於球場主體完成後，參與球場養護與修繕建議。

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