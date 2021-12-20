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    表態支持大新竹合併升格 高虹安：但不可橫柴入灶

    民眾黨立委高虹安。（資料照）

    民眾黨立委高虹安。（資料照）

    2021/12/20 22:43

    〔記者謝君臨／台北報導〕總統蔡英文昨（19日）邀集府院黨高層開會，會中對大新竹合併升格具高度共識；立法院民進黨團總召柯建銘也提出「地方制度法第4條條文修正草案」。民眾黨立委高虹安表示，任何能讓大新竹共好的政策和立法她都支持；但若是要透過縣市合併升格的方式，前提仍應回到最根本的國土計畫、地方制度法、財政劃分法以及行政區劃程序法等改革框架下，透過充分討論、完整規劃，按部就班推動。

    高虹安強調，台灣的國土區域重劃是深沉重要的大事，不應是一人或一黨，或執政黨的府院黨核心與派系大佬在總統府說了算，更不可橫柴入灶、倉促行事。

    高虹安批評，沒有通盤討論，就直接跳到地制法修法草案，將「且」改為「或」，甚至明示、暗示明年6月前將完成修法及合併升格，年底地方選舉即可產生新制選區的大新竹市長；如此倉促行事，無疑就是先射箭再畫靶，心中想的恐怕是政治前途和選舉精算，而非真心為國家未來和區域均衡發展考量。

    高虹安指出，民進黨在新竹市主政7年，中央完全執政超過5年半，如果真重視地方提升和宏觀治理，早就應該提出相關立法和政策配套的討論，或是在既有法制框架下，建立更多跨區域共同治理的合作平台機制。

    高虹安說，具體建議中央應先從「財政劃分法」和附屬的「中央統籌分配款分配辦法」下手，而不是在現在距離2022地方選舉只剩不到1年的時間，只針對少數縣市的考量，倉促修法改制，一心只想「為併而併，為升而升」，而無視其他配套法制的討論和提案，更忽略了台灣整體國土區劃遠景。

    「我支持新竹縣市合併升格，但絕不能倉促草率行事！」高虹安強調，除上述所說上位階的國土規劃以外，縣市合併、行政區劃、都市計畫、可行性評估，以及縣市雙方首長的共識及溝通，都是縣市合併升格前萬不可少的前置作業。

    高虹安表示，修法只是過程，請政府以負責任的態度，面對國家及區域的長遠發展，腳踏實地提出完整的規劃。

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