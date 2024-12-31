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    首頁　>　新竹市

    竹市敬老、愛心卡 元旦起增8合作藥局

    新竹市政府持續推動敬老卡及愛心卡服務，並擴大至更多藥局使用。（新竹市府提供）

    新竹市政府持續推動敬老卡及愛心卡服務，並擴大至更多藥局使用。（新竹市府提供）

    2024/12/31 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府持續推動敬老卡及愛心卡服務，並擴大至更多藥局使用，明年元旦起，將新增合康藥局（湳雅店、食品店、西大店、光復店）、杏康健保特約藥局、躍獅光華藥局、躍獅保健藥局及幼能保健藥局等八家藥局加入服務行列。加上原有的六家合作藥局，累計共計十四家。

    市府十月先開放六家藥局使用後，將於明年一月一日起再新增八家合作藥局，包括大家藥局、聖心藥局、禾心藥局、合康藥局（中華店、食品店、光復店、湳雅店、西大店）、杏康健保特約藥局、健和藥局、全禾藥局、躍獅光華藥局、躍獅保健藥局及幼能保健藥局，未來市府將繼續擴大合作範圍。

    每月藥局消費上限100點

    社會處表示，敬老卡與愛心卡每月在藥局的消費上限為一百點，可用於購買保健食品及醫療耗材，但不得用於購買酒類及醫師處方用藥。

    社會處說，設籍新竹市且年滿六十五歲的長者，可至區公所申請敬老卡電子票卡；設籍並居住新竹市且持有市府核發身心障礙證明者，則可申請愛心卡電子票卡。

    每張卡每月補助六百點（一點等同一元），但是需注意當月底未使用完的點數，無法累積至次月。

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