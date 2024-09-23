前瞻補助竹市蓋8停車場 僅1座啟用

西大路停七立體停車場因市府解約更換廠商，目前還在施工中。（記者洪美秀攝）

2024/09/23 05:30

總經費逾22億 有的停擺或解約 已完工停車場也無法啟用

記者洪美秀／專題報導

新竹市府從前市長林智堅時期向中央爭取前瞻經費興建停車場共八座，總經費達廿二．四億元，但停車場工程七年來僅南寮漁港新漁人碼頭平面停車場啟用，其餘不是停工就是解約，已完工的停車場則因各種因素無法啟用，綠營民代批市府的執行力超差，讓市民不期不待。

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園道五安全鑑定後就開放

市府交通處表示，西大路停七預計年底完工明年啟用，園道五等第三方結構安全鑑定和壓力測試完成就可開放，棒球場則等法院第三方結構安全鑑定結果出爐，及進行球場覆土移除和改善工程完成就可再開放，而國際展演中心需等地上權設定結果出爐再視後續情況。

八座停車場位在新漁人碼頭、關埔國小、園道五、棒球場、西大路停七、總圖書館、國際展演中心和延平路，延平地下停車場今年獲中央核定，仍在規劃階段。

西大路停七重新招標施工中

八座停車場僅新漁人碼頭在二○一八年底啟用，其餘七座如園道五已完工卻未取得使用執照未啟用，棒球場已啟用因上方工程未有第三方公正單位簽結而停用，西大路停七與原廠商解約又重新招標復工施工中，關埔國小已完工但因上方體育館工程未發包無法啟用，另總圖館停車場施工中，國際展演中心因市府與原統包商解約而停擺。

市議員曾資程指出，市府各項重大工程執行力超差且不及格，現在的市府可說群龍無首，市府根本碌碌無為，一點執行力都沒有，即使有工程進度，也未做好監督與管控，除讓市民不期不待、更看不到城市有建設及方向。

議員批市府執行力超差

市議員施乃如說，西大路停七原本兩年前就該完工，因市府主動解約換廠商，工程拖到現在還未完工，都顯示市府工程管控成效不彰，如今九成停車場都無法啟用，除浪費中央補助款，也讓市民遲遲無法享用停車空間，如此低行政效率，市府難辭其咎。

馬偕園道五停車場已完工，尚未啟用。 （記者洪美秀攝）

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