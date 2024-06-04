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警、消深夜津貼經費 竹市核准

消防及警察人員深夜危勞勤務津貼六月起上路，竹市府經費全力支持。（竹市府提供）

消防及警察人員深夜危勞勤務津貼六月起上路，竹市府經費全力支持。（竹市府提供）

2024/06/04 05:30

0到6點深夜時段 每人每小時100元補貼

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕行政院上月核定警察、消防輪班人員「深夜危勞性勤務津貼」，自本月起，凡每日零到六點深夜時段執行勤務的警消人員，將支給每人每小時一百元的薪津補貼。市長高虹安表示全力支持中央政策，市府已核准消防局及警察局預先盤點所需經費及來源，如有不足市府將動支相關人事費全力支應，必定以外勤同仁的權益為優先。

市府表示，警察及消防人員執行第一線勤務，服務市民不分晝夜、全年無休，維持著城市的交通、治安及消防與公共安全，讓市民有安全的生活環境及品質，對警消同仁辛勞的付出，深表感謝。

高虹安說，中央放寬各項警察消防權益及福利政策市府皆樂觀其成，並且全力支持，也希望能持續改善同仁的工作環境，減輕勤務負擔。

消防需100多萬 警察約800多萬

市府表示，經消防局及警察局盤點第一線執勤同仁各項深夜外出勤務所需，消防局年度所需經費約一百多萬元、警察局所需經費約八百多萬元，皆已核准，將先由機關人事費預算項下支應，如有不足市府亦將動支相關人事費予以協助。

市府指出，消防局深夜危勞性勤務包含火災搶救、緊急救護、各項災害搶救等勤務，警察局則有包括巡邏、臨檢、交維、專案等勤務，目前雖尚未收到本津貼正式的細部執行作業規定，但已先請外勤消防大隊、分隊、分局、派出所、外勤隊等單位自本月一日起先進行時數統計，待正式公文簽核後予以追溯補發。

基層警消表示，日前竹市兩名勇消英雄殉職，就是在深夜時分為了冒險搶救人命，所造成的遺憾，深夜出勤除了本身需犧牲睡眠之外，要面對的危險狀況也比白天要多，例如取締酒駕需面對經常失控的醉漢，到八大行業臨檢也常見部分民眾較不理性的反應，甚至對執法人員叫囂挑釁，這些都是深夜危勞津貼帶給辛勞的警、消些許的慰藉。

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